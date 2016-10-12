Казахстан–Англия 0:1. Как в Актобе поддерживали сборную Казахстана

На фото: Центральный стадион. Защитники сборной Казахстана, несмотря на численное превосходство, не уследили за Дэмэрэй Греем (в красном), он раньше всех подоспел к мячу и отправил снаряд в сетку казахстанских ворот. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В рамках квалификации чемпионата Европы на Центральном стадионе молодёжн ая сборная Казахстана встречалась со сборной Англии, за которую выступают звёздные игроки топ-клубов, в частности, лондонских «Арсенала» и «Челси».

Приезда английской сборной актюбинские любители футбола ожидали с большим трепетом. Даже полицейские не отказались от возможности сделать селфи с игроком «Арсенала» Калум Чемберсом. Болельщики «Арсенала», живущие в Актобе, пришли к Чемберсу с флагом клуба и продемонстрировали, что и в далеком Казахстане очень любят английские клубы и следят за чемпионатом Англии. За день до матча делегация из Туманного Альбиона отметила, что поле Центрального стадиона в хорошем состоянии и им нравится там играть.

В день игры все билеты были уже распроданы, и за такую же цену, как на матчи «Актобе» в казахстанской премьер-лиге: от 500 до 1 500 тенге.

Перед самым началом матча вокруг стадиона яблоку негде было упасть – повсюду были люди с флажками и шарфами с символикой Казахстана. А некоторые разукрасили свои лица желто-голубыми красками. Нарисовать флаг нашего государства или надпись I love KZ можно было возле стадиона за 200 тенге. Покрасив лица и купив шарфы, которые стоили 2500 тенге, люди протискивались на стадион. Там их ожидала тщательная проверка вручную и металлоискателями.

Полицейские у входа отбирали газеты, предупреждая, что на этот раз все сиденья на трибунах чистые, сухие. Также запрещалось заходить с напитками в пластиковых и тем более в стеклянных бутылках. Алкоголь, естественно, проносить тоже было нельзя.

На трибунах царили шум и эйфория. Звуковой фон разбавил эмоциальный голос мужчины, спрашивавшего у полицейских: «Где моя дочь?». Он искал свою 9-летнюю дочь. К счастью, девочка там же и нашлась, и мужчина покинул стадион.

Что касается самой игры, то, несмотря на разницу в классе, казахстанской сборной достойно играть помогала фантастическая поддержка зрителей, которые до отказа заполнили стадион имени Кобыланды батыра. Как всегда беспрерывно скандировал «13 сектор», напевая разные речевки, многие из которых были созвучны с теми композициями, которые звучали в честь ФК «Актобе». Под ритм музыки казахстанских фанатов качал головой английский оператор.

Матч начался с атак родоначальников футбола. И уже на 5-й минуте матча Натан Рэдмонд с правого фланга прострелил в штрафную площадь казахстанской команды, где Дэмэрей Грей, на скорости опередив всех защитников, пробил низом в сетку ворот – 0:1. В дальнейшем ближе к голу была гостевая команда, которая доминировала на протяжении всего матча. Однако мяч после многочисленных ударов англичан летел мимо или выше ворот. А когда снаряд шел в створ ворот, казахстанцев выручал голкипер «Актобе» Станислав Павлов. Кроме него, за сборную Казахстана в этом матче сыграли актюбинцы Абат Аймбетов и Дидар Жалмукан, которого после матча отметил главный тренер английской сборной Эйди Бутройд. Праздник европейского футбола удался, несмотря на то что играли молодежные сборные.

Статистика матча по данным портала sports.kz

Владение мячом: 24%-76%

Удары: 6-18

Удары в створ: 1-5

Фолы: 12-7

Офсайды: 1-0

Угловые: 1-9

Желтые карточки: 4-1

Замены: 3-2.