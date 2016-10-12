Англичане сильнее наших игроков по всем компонентам

В этом признался главный тренер молодёжной сборной Казахстана после матча молодёжных сборных Казахстана и Англии, завершившегося победой англичан со счётом 0:1. Вахид Масудов рассказал, чего не хватило его подопечным, чтобы играть на равных с родоначальниками футбола.

– Игра проходила на встречных курсах, поэтому мы закрылись и искали свой шанс на контр­атаках. Ребятам не хватает игровой практики, игрового опыта. Видно, что сборная Англия хорошо обучена, играют за известные клубы. А у нас ребята из-за лимита не попадают в основные составы своих клубов. Спасибо им за самоотдачу.

– Какие цели у сборной Казахстана в этой отборочной группе?

– Мы пригласили много ребят 96-го рождения, чтобы обкатывать их и подготовить к следующему циклу (отбор на чемпионат мира). Целью в этой игре было забрать очки. Не стоило пропускать гол в начале матча. Но следующий соперник Норвегия, это не сборная Англии, с ней можно играть по-другому.

– В чем английские игроки превосходили наших ребят? В технико-тактическом или физическом плане?

– Они сильнее наших игроков по всем компонентам. В техническом оснащении, в скорости работы с мячом, в игровом мышлении, чего нам немного не хватает. Но и, конечно, школа передач. Они просто так не теряют мяч, только если дают сложные пасы. Поэтому думаю, что матч был для нас поучительным, ребята заставили работать себя на полном пределе.

– Вы сказали, что ребята не играют за свои клубы из-за лимита. Что скажете о лимитах?

– Я сказал ребятам, нельзя под этим лимитом сидеть все время. Придет возраст, и вы из лимита выйдете. Надо доказывать свою состоятельность на тренировках и в играх.

– Вы признались, что ребята вчера только собрались, провели тренировку и вышли против Англии. Не хотите просить у федерации футбола дать побольше тренировок?

– Конечно, планируем разработать программу, чтобы было время на подготовку. Чем больше сборов проведем, тем лучше команда будет играть. Сейчас нашим ребятам нужно восстановиться, потому что сборная Англии серьезно напрягла нас. Но нашей команде нужно отдать должное, она выдержала этот темп.

– Что можете сказать про игру Абата Аймбетова? Не показалось, что 15 минут игрового времени ему не хватило, чтобы войти в игру?

– В эту игру было очень сложно влиться, даже тем, кто начал игру с самого начала. Абат пропустил много времени из-за травмы плеча, ему сделали операцию. Сейчас потихоньку восстанавливается, пока он не готов играть все 90 минут.