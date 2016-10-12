Тренер Англии отметил актюбинца Жалмукана и сравнил Центральный стадион с ареной «Вест хэма»

Главный тренер молодежной сборной Англии Эйди Бутройд после матча Казахстан–Англия (0:1) ответил на вопросы журналистов.
– В начале матча было тяжело взламывать оборону сборной Казахстана, и мы боялись, что они, отобрав мяч, могут забить нам в контратаке. Но счастливы, что смогли не пропустить, – говорит английский тренер. – Также хочу отметить атмосферу на стадионе, она понравилась.
– Кого бы отметили в составе соперника?
– Хочу выделить игрока под номером 9 [Дидара Жалмукана. – Б.А.]. Когда он получал мяч, на трибунах ликовали. Также мне понравился игрок под номером 7 [Максим Федин].
– Изменилось ли ваше представление о Казахстане после приезда сюда?
– Я и не знал, чего ждать, когда ехал в Казахстан. Мне понравились здешнее гостеприимство и теплый прием болельщиков. Мы с радостью вернулись бы сюда сыграть снова.
– Чего не хватает казахстанской сборной, и влияет ли рост игроков на скорость игры?
– Каждому тренеру нужно больше времени проводить с командой, чтобы наладивать взаимодействие, отработать тактику. В принципе, скорость от роста не зависит. Если видели, у нас на флангах невысокие Рэдмонд и Дэмэрэй Грей. В сборной Испании игроки невысокие, к примеру Иньеста.
– На какой стадион в Англии похож наш Центральный стадион?
– Мне нравится, когда болельщики на трибунах максимально близки к полю. Я бы сравнил ваш стадион с «Аптон парком», который принадлежит «Вест хэму».
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