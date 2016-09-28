Юрий Уткульбаев, тренер «Актобе»: На стадионе была горячая поддержка. Это помогало ребятам играть

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Юрий Уткульбаев, тренер «Актобе»: На стадионе была горячая поддержка. Это помогало ребятам играть

– Я хочу поблагодарить ребят за игру, за то, что они постарались все выполнить. Чуть-чуть не хватило удачи, может быть, и мастерства. Спасибо болельщикам за поддержку. Сегодня на стадионе была горячая поддер­жка. Это очень помогало ребятам играть.

– Как собираетесь решить вопрос с центральным нападающим?

– А как его сейчас решишь? Кто есть, тот и будет играть. Посмотрим, в какой игре кто нам больше пригодится. Я считаю, что сегодня Дидар Жалмукан неплохо сыграл в плане передвижения, единственное, чего не хватило, это концовки. А так – он хорошо заменил нападающего, я считаю. Они хорошо взаимодействовали с Бобиром Давлатовым, и атак много было. Он и открывался хорошо. Виктор Крюков смог хет-трик сделать. Он вроде фланговый игрок, почти крайний защитник, но так бывает.

– Ожидали ли вы, что в последние 10-15 минут «Кайрат» будет играть в три центральных защитника?

– Я увидел, что они их выпустили. Я знал, что мы физически будем выглядеть сильнее, и это наш шанс. А то, как именно они будут играть – в три защитника или опорного поставят – это уже не так важно. Моменты все равно создавались, и выходы быстрой атаки были, надо было просто реализовывать эти моменты. Я думаю, игра бы раскрылась и, возможно, было бы еще интереснее.

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