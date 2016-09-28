Гол Аршавина принёс «Кайрату» победу над «Актобе»

На фото: 25 сентября. Центральный стадион. У обеих команд было много моментов забить гол. Один из них упустил полузащитник «Актоб е» Какимов, после того как вратарь гостей выронил мяч из рук. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Гендиректору Васильеву не понравился вопрос журналиста и он сказал, что в «Ди апазоне» работают отмороженные люди.

25 сентября на своем поле «Актобе» принимал алматинский «Кайрат». Перед матчем болельщиков по громкоговорителю попросили быть максимально корректными: поддерживая любимую команду, не допускать нецензурных «речевок», оскорблений в адрес судей.

– В этом году ФК «Актобе» заплатил штраф больше 2 миллионов тенге за неподобающее поведение болельщиков. Не лучше было бы эти деньги направить на развитие дет­ского футбола? – вещал комментатор стадиона.

После домашнего проигрыша «Астане» победить «Кайрат» было бы чудом. Чуда не случилось.

Уже с первой минуты гости вырвались вперед к воротам соперника, но сработала защита красно-белых, опасного момента у ворот хозяев не возникло. На 22-й минуте у хозяев был шанс забить гол, Виктор Крюков оказался один на один с голкипером гостей, но Покатилов принял мяч. Дальше «Актобе» продолжил атаковать, но безуспешно. На 35-й минуте легионер «Кайрата» Андрей Аршавин с центра пробил в дальнюю «девятку» ворот хозяев. Счет на табло стал 0:1 в пользу «Кайрата».

Во втором тайме у обеих команд был шанс забить гол. На 70-й минуте после атаки «Актобе» мяч оказался в руках голкипера «Кайрата» Покатилова, но он его выпустил. Этой ошибкой не смогли воспользоваться хозяева поля, защитник гостей вынес мяч за пределы штрафной. До конца игры счет не изменился, «Кайрат» увез из Актобе 3 очка.

На послематчевой пресс-конференции присутствовал генеральный директор ФК «Актобе» Дмитрий Васильев. Представитель «Диапазона» спросил у тренера, почему «Актобе» второй раз подряд проигрывает домашний матч с минимальным счетом. Вопрос не понравился Васильеву, он допустил оскорбительное выражение в адрес газеты.

– В этом издании работают отмороженные люди, – сказал Васильев.

Во время игры болельщиков предупреждают о том, что нельзя высказывать оскорбления в адрес футболистов, судей, но никто не предупреждает руководителя клуба, что он также должен быть корректным и подбирать выражение при беседе с журналистами.