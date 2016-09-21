«Я не знаю, как такие люди, как Васильев вообще работают в футболе»

На фото: Перед матчем «Актобе»–«Астана». Коуч «Астаны» Станимир Стойлов, после того как его коллега из «Актобе» не пожал ему руку. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал эпизод, когда перед матчем «Актобе» – «Астана» главный тренер «Актобе» Юрий Уткульбаев не пожал ему руку.

– Не знаю, если тренер считает, что тренер «Астаны» недостоин пожать ему руку, то, наверное, он пришел из «Реал Мадрида». Но это началось два дня назад, когда один деревянный человек Васильев пришел к нам сказки рассказывать. Пришел какой-то деревянный человек и стал нас футболу учить. Он считает, что поднимает футбол. До этого года «Актобе» боролся за чемпионство. Но он (Васильев) сделал деревянную команду с таким отношением. Если бы федерация нормальной была, его бы убрали. Вы знаете, как самая лучшая команда в стране попала в шестерку. Эта запись [предположительно об аудиозаписи «договорного» матча «Актобе» – «Ордабасы». – Б.А.], над которой вся страна и вся Европа смеются. Я не знаю, как такие люди вообще работают в футболе. После той записи должны были убрать или посадить. А тот тренер, которого привезли, слуга Васильева. И с ним казахстанский футбол ничего нового не увидит, – сказал Стойлов.

– Можете уточнить, какие сказки рассказывал? Что именно сделали перед матчем?

– Нам автобус не дали, тренироваться не дали. Нашим запасным футболистам места не дали. В первую очередь должны же быть человеческие отношения. Но он знает, что ему за это ничего не будет, поэтому такое срамное поведение. Что он сделал для футбола? Раньше ваш стадион [Центральный. – Б.А.] был полный, и если так дальше пойдет, то на трибунах будут три болельщика. Раньше «Актобе» был лучшей командой Казахстана, много раз чемпионом был, в Европе достойно играл.

– Как вы прокомментируете тот факт, что вы отпустили Щеткина?

– Мы не отпускали Щеткина. Васильев и Марко его украли. До этого «Актобе» дважды к нам обращался с предложением, но со стороны руководства получил отказ. Когда Марко стал генеральным менеджером, то, не спросив даже меня, подписал договор. Так нельзя делать дела в футболе. Щеткин пришел на тренировку попрощаться, для нас это был сюрприз.