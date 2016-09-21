Юрий Уткульбаев, тренер «Актобе»: Были прямые угрозы в адрес нашего игрока

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Юрий Уткульбаев, тренер «Актобе»: Были прямые угрозы в адрес нашего игрока

Главный тренер «Актобе» Юрий Уткульбаев рассказал журналистам, почему он перед матчем с «Астаной» не пожал руку своему коллеге из «Астаны».

– Рукопожатие – это когда ты с открытыми намерениями жмешь руку человеку, понимая, что он тебе ничего плохого не сделал. Со Стойловым я этого сделать не смог. Суть в том, что определенные личности всеми силами добились того, что Щеткин отказался играть против «Астаны». Причем, как мне сказали, были прямые угрозы в адрес игрока. Хотел бы сказать, что раз чемпион страны, участник групповых стадий еврокубков пытается ослабить нас таким образом, то мы на правильном пути, – сказал тренер актюбинской команды.

– Можно сказать, что «Актобе» проиграл только из-за отсутствия Щеткина?

– Думаю, что нет. Мы могли не проиграть и в этой встрече. Но был бы Щеткин, мы бы выглядели сильнее, – сказал Уткульбаев.

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