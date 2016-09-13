Школьники обыграли команду ФК «Актобе»

На фото:Турнир «Былгары доп» проходил с 1 июня по 31 августа. Его победителем второй год подряд стала команда «Олимп», образованная из учеников 16-й школы.

В Актобе подвели итоги футбольного турнира «Былгары доп», который для детей организовал горспорт.

Все лето в Актобе проходил турнир по футболу среди дворовых команд «Былгары доп». В турнире участвовали более 80 команд в двух возрастных категориях: 11-13 лет и 14-16 лет. Турнир проходил в три этапа. По словам руководителя команды «Олимп» Ахана Кабакбаева, в финальной части турнира играли команды из средних школ №23, №9, №58, команда «Реал», команда Жилгородка, команда туристско-спортивного лагеря «Олимп».

По итогам финальных игр победителем турнира стал «Олимп», второе место заняла команда 9-й школы. Обе команды набрали одинаковое количество очков, но по результатам личной встречи выше оказалась «Олимп», за которую играли школьники из 16-й школы. Команда школы №9 почти наполовину состояла из игроков ФК «Актобе-2000».

Бронзовые медали турнира завоевала команда Жилгородка.