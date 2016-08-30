Эксперты не стали определять подлинность разговора Васильева и Байсеитова о «договорняке»

На фото: Гендиректор «Актобе» Д.Васильев отказался комментировать аудиозапись о «договорняке». || Фото из архива «Д»

Как пишут на сайте Федерации футбола Казахстана, в Астане экспертная комиссия ФФК рассмотрела инцидент, связанный с появившейся в СМИ аудиозаписью разговора между предполагаемыми гендиректором ФК «Актобе» Васильевым и главным тренером ФК «Ордабасы» Байсеитовым. Члены комиссии, ознакомившись с аудиозаписью, оценили, что действия команд «Актобе» и «Ордабасы» в матчах 22 и 23 туров не содержат признаков «договорного матча».

Кроме этого комиссия сообщила, что у нее нет полномочий рассматривать подлинность аудиозаписи разговора.

Напомним, опубликованная в Казнете аудиозапись разговора о «договорном» матче взорвала футбольную общественность. Предположительно, голоса собеседников принадлежат гендиректору ФК «Актобе» Дмитрию Васильеву и главному тренеру ФК «Ордабасы» Бахтияру Байсеитову. Корреспондент «Диапазона» отправил официальный запрос в генеральную прокуратуру касаемо расследования по выяснению подлинности разговора и идентичности голосов собеседников. К выходу газеты в печать ответ от главной прокуратуры в редакцию не поступил.