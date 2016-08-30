В 9 районах области открылись футбольные центры ФК «Актобе»

На фото: Сельские дети теперь будут ходить в футбольный центр. || Фото с сайта ФК «Актобе»
Филиалы главного футбольного клуба области открылись в Алгинском, Байганинском, Каргалинском, Уилском, Мугалжарском, Иргизском, Темирском, Кобдинском, Айтекебийском районах. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Актобе».
По договоренности ФК «Актобе» должен платить зарплату тренерам, обеспечить экипировкой и инвентарем. Расходную часть клуб намерен покрыть прибылью от продажи билетов. Акиматы районов должны предоставить филиалам футбольного центра всю инфраструктуру, медицинское обеспечение и другую нужную помощь.
Сейчас дети футбольного центра ФК «Актобе» занимаются по немецкой методике. По ней будут преподавать и в филиалах. Тренеры параллельно с их воспитанниками будут проходить обучение. Также каждый тренер футбольного центра обязуется взять шефство над одним районом, то есть он периодически будет проводить там мастер-классы.
В каждом районе планируют открыть по две спаренные группы по 18-20 человек возраста 7-8 и 9-10 лет.
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