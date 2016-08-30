«Актобе» одолел «Иртыш»

На фото: 26 августа. Актобе. Центральный стадион. Полузащитник «красно-белых» Никита Бочаров стал автором победного гола. || Фото с сайта ФК «Актобе»

В 25-м туре казахстанской премьер-лиги состоялась встреча пентакампеонов (5-кратных чемпионов) «Актобе» – «Иртыш». Владея инициативой и упустив ряд моментов, «Актобе» все же выиграл у павлодарского клуба – 1:0.

Несмотря на благоприятную погоду на трибунах Центрального стадиона, было много пустых мест. Для привлечения большей зрительской поддержки в соседнем городе «Акжайык» снизил цены на билеты до 300 тенге. На стадионе Кобыланды батыра в Актобе с полупустыми трибунами ярко контрастировал сектор фанатов с большим баннером и длинной вывеской с надписью «Central Asian hooligans». Это «13 сектор» отмечал свой 10-летний юбилей.

Касаемо самого матча, то на эту игру «Актобе» вышел в следующем составе: Отарбаев, Куаджа, Сорокин, Цвейба, Ситдиков, Бочаров, Шестаков, Каиров, Давлатов, Какимов, Щеткин. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом «красно-белых». Голкиперу павлодарцев Давиду Лории приходилось вступать в игру чаще, чем вратарю «Актобе». В составе «Актобе» были активны Асланбек Какимов и восстановившийся после травмы узбек­ский легионер Бобир Давлатов. Также моменты для гола были у Алексея Щеткина. «Иртыш» у ворот хозяев особо острых моментов не создал. По итогам первой половины встречи на табло сохранились нули.

После перерыва павлодарцы преобразились, стали активнее переходить свою половину поля и проводить атаки. На фланге был активен Фонсека, после его передачи последовал удар по воротам хозяев, но, к счастью для актюбинских болельщиков, мяч пролетел выше ворот. Вскоре другой легионер павлодарской команды Эрера нанес дальний удар, снаряд просвистел рядом с боковой стойкой.

В ответной атаке хозяева поля сыграли гораздо удачливее. На 63-й минуте Кирилл Шестаков отобрал мяч у игрока «Иртыша», который упал на газон. Судя по молчанию арбитра, нарушения не было, и мяч подхватил Какимов. Асланбек с правого угла штрафной площадки катнул сферу в центр на Давлатова. Тот пробил по воротам, Лория отбил «круглого» перед собой, и набегавший Никита Бочаров добил снаряд в сетку – 1:0. Через некоторое время снова после удара Давлатова Лория отражает мяч, и вновь первым на добивание успевает Бочаров, но его удар с линии ворот блокирует защитник «Иртыша». Многим показалось, что павлодарец отбил мяч рукой. Но свисток арбитра промолчал. В оставшееся время актюбинцы могли удвоить счет, но после удара Щеткина гостей спас Лория, а удару вышедшего на замену Жалмукана не хватило точности. «Иртыш» не имел особых шансов уйти от поражения, хотя свои атаки доводил до логического завершения. При этом павлодарцы безобразно оголяли тылы в обороне, но актюбинцы не смогли воспользоваться пустотой в защите, чтобы забить второй гол.

Таким образом, игровой кризис павлодарской дружины продолжился в Актобе. А «красно-белые», победив 1:0, провели один из своих самых лучших игр в году на фоне деморализованного «Иртыша». Несмотря на победу, «Актобе» остался на шестом месте в таблице.