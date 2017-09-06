﻿ Что пить, чтобы жить

На фото: Журналисты со всей страны собрались в КокшетауМинВодах, чтобы узнать что, как и сколько пить, чтобы дожить до глубокой старости в добром здравии. Эксперимент начался, дегустаторы теперь пьют правильную воду и на себе проверяют верность теории. || Фото Андриана ЗВИГИНА

Каждый раз, стоя у прилавка с напитками, мы делаем выбор, который может продлить нашу жизнь и укрепить здоровье, а может разрушить их. Что выбрать, чтобы быть здоровее и дольше жить, «Диапазон» выяснял у экспертов, знающих о воде больше всех в Казахстане.

Если сохранить свой образ жизни и питания, но добавить только правильную питьевую воду, можно увеличить продолжительность жизни на 5 лет. К такому выводу пришли ученые. Сейчас средняя продолжительность жизни казахстанцев 71 год. По программе развития здравоохранения, к 2019 году средняя продолжительность нашей жизни должна вырасти до 73 лет. То есть цель ясна: мы должны уже сейчас становиться здоровее и жить дольше. Для достижения этой цели предлагается масса путей, и они в основном касаются развития медицины. Но есть и маленькие, доступные каждому из вас шаги, которые мы давно могли бы сделать, если бы знали об их важности. Один из этих шагов – пить правильную природную питьевую воду и знать, какую именно и почему.

На пресс-конференции в КокшетауМинВодах (предприятие находится в экологически чистой курортной зоне Борового и выпускает природную питьевую воду «Туран» и минеральную воду «Кулагер») с представителями министерства здравоохранения, академиками и специалистами по воде прозвучала парадоксальная мысль. Оказывается, лучше пить обычную воду из-под крана (если в вашем городе и поселке хорошо работают санитарные врачи, и она соответствует стандартам), чем очищенную путем обратного осмоса воду из бутылок или фильтров. Очищенная вода, которой полно в магазинах, которая заполняет почти каждый кулер в офисах и течет из самых дорогих фильтров, приближается к дистиллированной, не содержит полезных веществ и, мало того, вымывает их из клеток крови и костей. У каждого из нас, наверное, есть знакомые, которые уже много лет пьют только очищенную воду, потратили немалые деньги на дорогие фильтры и закуп бутылей, но здоровье свое отнюдь не улучшили.

– Если человек будет жить так, как он живет, те же питание, работа, отдых, но добавит качественную воду, то средняя продолжительность жизни нашего населения может увеличиться на 5-6 лет, – говорит член-корреспондент Академии валеологии гидрогеолог Евгений Пятов [на фото]. – Казахстан сейчас на 152-м месте по продолжительности жизни, в списке 260 стран. Самая большая продолжительность жизни у японцев – 84 года. У нас сейчас – 71 год. А если мы будем все просто пить хорошую питьевую воду каждый день, то мы будем жить не 71 год в среднем, а 77-78, ближе к развитым странам, к Японии, Норвегии, к европейцам. ВОЗ тоже рекомендуют употреблять качественную воду, в ней содержатся микро- и макроэлементы кальций, магний, фтор, йод и т.д. Лучше получать их не из еды, а из воды, только в воде они в той форме, которая нужна организму, быстро всасывается в кровь, распространяется и приносит пользу. Ребенку для нормального роста костно-мышечной ткани, нужна вода с оптимальным содержанием солей. Рекомендуется 450 - 700 мл чистой питьевой воды, прямо в сыром виде пить ежесуточно. Лучше где-то отказаться от кофе, чая и лишний раз выпить полноценную, природную питьевую воду. Но дело в том, что с 60-х годов началось внедрение систем фильтрации, это называется обратный осмос воды. В итоге получается практический дистиллят. Мембранные технологии используют в производстве бутилированной питьевой воды. Это делают не из-за того, что кто-то хочет загубить наше население, а скорее всего от общего нашего незнания, какого качества должна быть вода. Действительно, кто из вас знает это? Только специалисты, которые работают в области воды и медицины, а таких людей мало, - продолжил Евгений Пятов.

Кстати, ученый опасается, что новый регламент ЕвроЗЭС с 2019 г.

– И тогда нам будут еще активнее навязывать домашние фильтры, которые чистят воду из-под крана и превращают в обессоленную, – обеспокоен гидрогеолог Пятов. – Сейчас в Интернете показывают эксперимент: измеряют якобы «количество вредных веществ» в воде. И чем больше цифр показывает аппарат, тем «грязнее» вода. Что именно за вещества измеряют, неясно. Я считаю, это пропаганда обессоленной воды и такая пропаганда вредит здоровью нации в целом!отменит наш национальный передовой технический регламент, и физиологическая полноценность воды исчезнет как требование к питьевым водам.

Доктор Марал Рахиманова согласна – вода реально важна и может напрямую влиять на развитие болезней.

– В 2016 году эксперты ВОЗ провели страновую оценку Казахстана, – говорит Марал Рахиманова, руководитель управления саннадзора Комитета общественного здоровья Минздрава РК. – Уровень преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний (это сердечно-сосудистые, рак, болезни легких и диабет) у нас был 648,31 на 100 тысяч человек от 30 до 69 лет. Это очень высокий уровень. По данным ВОЗ, вода с низким содержанием солей способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенное содержание железа способствует росту числа заболеваний эндокринной системы. Именно качество и состав воды формируют хронические нефриты и некоторые другие болезни. Если санитарная служба в вашем регионе справляется со своими обязанностями, то вода из водопровода по химическому составу нормальная практически по всему Казахстану. Вода из родников и скважин в принципе считается природной водой, но очень важно, чтобы она была проверена санитарной службой. Непроверенную воду пить тоже опасно.

Что нужно знать о воде

Очищенная вода пустая, в ней нет полезной микрофлоры и микроэлементов.

Минеральная и лечебно-столовая вода полезна только при некоторых заболеваниях по назначению врача. Пить ее в неограниченных количествах вредно.

При выборе воды важно, чтобы на этикетке было указано, что это природная питьевая вода. Такую воду полезно пить постоянно.

Вода из-под крана без дополнительной доочистки полезнее, чем излишне очищенная, дистиллированная вода. Но санитарные врачи должны регулярно проверять ее.

Вода из родников и скважин полезна в экологически чистых зонах, ее должны проверять санврачи. Без проверки она может быть вредна.

Советы академика

Ерболата Даленова

Чтобы долго жить, важно:

Сохранять экобаланс организма. Для этого клетке нужна полноценная вода.

Сохранять позитивный настрой, правильно думать, правильно говорить.

Утром натощак выпивать 2 стакана воды. Перед каждой едой, за 30 минут выпить 1 стакан либо природной питьевой воды «Туран», либо другой физиологически полноценной воды.

Для ощелачивания организма можно употреблять соду. Вечером, через 2 часа после ужина 1/3 чайной ложки соды растворяете в кипятке, добавляете воды «Туран» или «Асемай».

Если вы полный, то при правильном употреблении качественной воды вы сможете избавиться от жира.