В Нур Актобе видеокамеры работают на улицах и в подъездах. В Акжаре не хватает полицейских

Сейчас в Нур Актобе работают 3 участковых инспектора на 15 000 жителей.

– С момента открытия опорного пункта число мелких правонарушений уменьшилось. В прошлом году тут было 10 автомобильных краж, в этом году 2, обе раскрыты. В микрорайоне установлены 7 камер: на столбах, перед школой, в подъездах, – комментирует Нурлыбек Тажмуханов [на фото], участковый инспектор Заречного отдела полиции.

Власти сообщают, что камеры установлены за счет подрядчика по проекту «Умный город». За содержание камер в подъездах домов в Нур Актобе оплата взимается с жителей.

В Нур Актобе сейчас проживают 15 человек, недавно освободившихся по амнистии.

– За судимыми людьми должен вестись контроль, воспитательная работа. Ветераны будут с ними проводить профилактические беседы, – сказал председатель городского совета ветеранских организаций Ахат Мырзалин.

Аким города отметил, что людей, совершивших правонарушения, должны знать все.

– Преступников, которых поймали, нужно выставить на общественные слушанья, чтобы это стало уроком для других, – сказал аким города Ильяс Испанов и обратился к инспектору и представителю управляющей компании. – По молодежной практике мы дадим вам выпускников вузов в качестве помощников. Ваша задача узнать, кто в каком доме живет. Какая от него польза или вред. Нужны постоянные люди, чтобы находились в Нур Сити и следили за порядком. В связи с этим старшему полицейскому дадим здесь служебную квартиру.

Также затронули тему нехватки полицейских в районе Акжара. В Акжаре на 22 тысячи жителей всего лишь 3 участковых.

– Мы пересмотрели работу местной полиции. Мы смотрим, есть ли необходимость привлечения дополнительных кадров в зависимости от уровня преступности. Например, в Нур Актобе вообще не было участковых, сейчас поставили трех. А здесь, в Акжаре и так трое участковых, и они хорошо справляются со своей работой. Но в Акжаре есть две школы, и в каждой будет ювенальный полицейский. И тогда уже будут 5 сотрудников местной полиции. Потом привлечем сотрудников дорожной полиции. Соответственно, будет уже 7 человек, – пояснил аким города Ильяс Испанов.

По сообщению местной полиции, всего в Актобе 27 опорных пунктов полиции. Штатная численность участковых инспекторов на сегодня 132 сотрудника. Этого мало для города с населением 500 тысяч. В городе нужны 150 участковых, опорные пункты полиции требуются в 12 микрорайоне и Батысе-2.