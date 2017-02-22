"Сбербанк" против "Диапазона". Суд решил: газета должна жить!

Суд Актобе отказал судебному исполнителю в требовании приостановить деятельность газеты «Диапазон». Вчера решение вступило в законную силу.

Судебный исполнитель Молдагалиев обратился в суд с требованием закрыть газету «Диапазон» в интересах «Сбербанка», так как редакция – гарант по кредиту, а долг перед банком заемщики пока не погасили. Банк в суде подтвердил его требование. «Д» сообщал об этом 26 января в публикации «Сбербанк хочет закрыть газету «Диапазон».

Публикация эта наделала много шума, информация вышла в казахстанских и иностранных СМИ, читатели обращались к нам со словами поддержки. Предложения выразить свою солидарность с газетой были трогательными, а иногда даже… противозаконными. Один дедушка, к примеру, предложил устроить несанкционированный митинг, добавив: «Им тогда 5 июня цветоч­ками покажется!». Это, конечно, эмоции, у нас совершенно иной путь. Но мы рады, что информация об угрозе для существования газеты не оставила людей равнодушными.

Судья городского суда К. С. Сембеков выслушал все стороны, разобрался в деле и решил отказать судебному исполнителю по нескольким причинам. Во-первых, судоисполнитель не обратил взыскание на имущество должника, которого достаточно, чтобы погасить задолженность. А во-вторых, и в самых важных, судья учел социальные последствия своего решения. Цитируем:

«Суд принимает во внимание, что приостановление выпуска издания «Диапазон» вызовет массовое увольнение сотрудников и в целом создаст социальную напряженность в регионе».

Напомним, что редакция напоминала и банку о социальной ответственности и даже отправляла официальный запрос главе казахстанской дочки «Сбербанка России» А.Камалову с вопросом, что даст банку уничтожение газеты, в чем выгода для кредитора. В ответ мы получили полную канцеляризмов отписку с описанием прав судебных исполнителей.

Редакция вполне понимает и тех комментаторов, которые писали о необходимости отдавать кредит. Для них хотим сообщить, что процедура реабилитации, в которую вступило предприятие-должник, подразумевает постепенный возврат долгов, при этом долг будет погашен и перед банком, и перед представителями бизнеса, и, что важно, перед государством. Банк же пока активно сопротивляется этой процедуре и прилагает все усилия для другого сценария. Но по его сценарию предусмотрено полное разорение нескольких бизнесов в Актобе, потеря работы для сотен актюбинцев, потеря выплат налогов в бюджет и в результате – погашение долга только перед банком, да и то не в полном объеме. Конечно, для всех других участников этой сложной и малоприятной истории такой сценарий крайне нежелателен. И самое главное, он не выгоден в целом для нашей страны.

Пока на этом можно ставить точку. Хотя мы уверены, что это были не последние действия против издания. И хотим заверить читателей, что постараемся выстоять, тем более, что с вашей поддержкой сделать это гораздо легче.