Как ребёнок подаёт сигналы о желании умереть

О том, что именно подталкивает к суициду современных детей и где они кончали жизнь самоубийством, «Диапазону» рассказала преподаватель криминалистики юридического института.

В этом году дети обрывали свою жизнь в разных районах области. Но чаще всего в Шалкарском районе. 29 мая в селе Шеликты Шалкарского района во дворе дома повесилась 14-летняя Акгул. Ее труп родственники нашли в сарае. Два суицида было в июле. Сначала в селе Шетырсаз опять-таки в сарае повесился 13-летний Эйзат. До 14-летия мальчишке оставалось несколько дней. В конце июля в том же селе Шеликты нашли тело 15-летней девочки.

Специалисты отмечают, что дети убивают себя и в других районах. 25 июня в Айтекебийском районе, во дворе дома обнаружили труп 15-летней Лилии, которая училась в 9-м классе школы села Талдысай. Девочка также повесилась.

Специалисты предупреждают родителей, что для осуществления своей страшной задумки дети находят любые способы. К примеру, 18-летний парень в селе Бадамша повесился за ручку двери в туалете. А в Каргалинском 16-летний подросток повесился на дереве в открытом дворе магазина.

Почему, несмотря на всякие профилактические меры, о которых говорят чиновники от образования, детские суициды не уменьшаются? На этот вопрос отвечает преподаватель Актюбинского юридического института им. Букенбаева.

– У подростков появляются проблемы, переживания, страхи, зачастую они испытывают хроническое одиночество. Множество случаев суицида бывают и у детей более раннего возраста, с 8-10 лет, но самый опасный возраст – 10-14 лет. Это говорит о том, что профилактику суицида надо начинать с самого детства, – говорит Райгуль Молдыбаева [на фото], старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики. – По статистике большинство детей, решивших покончить с собой, из внешне благополучных семей, из обычных школ. То есть обычные дети, такие как все.

Специалист также сообщает, когда и как дети подают сигнал о своем желании умереть.

– Сообщения о желании умереть появляются без всякой внешней провокации, обычно они угрожают близким, – объясняет Райгуль Молдыбаева. – В этих случаях самоубийство пытаются сделать в тайне от взрослых. Попытки суицида в дошкольном и младшем школьном возрасте носят в основном по-детски наивный характер. Дети пытаются голодать, подолгу сидят в ванне с холодной водой, дышат через форточку морозным воздухом, едят снег или мороженое, чтобы простудиться и умереть.

Чтобы предотвратить ужасную трагедию с ребенком, специалист рекомендует не только обращаться к детскому психологу, но и привлекать психотерапевта или психиатра, как это практикуется в Америке.

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