Семья, в которой ждут десятого ребёнка, просит помочь обрести крышу

На фото: Айсауле Сатыбалдиева со своими 9 детьми. Десятый малыш должен появиться на свет в начале следующего года. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Из-за нехватки денег и болезней многодетная семья не может достроить жильё в посёлке.

34-летняя Айсауле Сатыбалдиева с мужем и 9 детьми проживает в 2-комнатной квартире в поселке Жанаконыс. Жилье для многодетной семьи предоставил автопарк, семья платит только за коммунальные услуги, но квартира им не принадлежит («Д» от 19.11.2014 «Бизнесмен переселил многодетную семью из времянки в квартиру» и «Д» от 21.04.2015 «В семье, которой помогли с жильём и работой, появился 9-й ребёнок»).

Еще два года назад многодетная семья жила в поселке Кайындысай Алгинского района, во времянке без воды и газа. Десять человек жили на 57 000 тенге. Глава семьи Серик работал пастухом и зарабатывал 30 000 тенге, его супруга получала пособие 27 000 тенге. Крышу над головой делили с двумя незнакомыми людьми. Этих денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами.

Сейчас муж Айсауле работает водителем автобуса в автопарке, зарабатывает 60 000-70 000 тенге, мать-героиня получает пособие на детей 33 тысячи тенге. По словам многодетной матери, здоровье супруга резко ухудшилось, у него проблемы с печенью, панкреатит. Глава семьи часто на больничном. Также положение семьи усугубляется тем, что они не могут выплатить кредиты, которые взяли на постройку дома в поселке Кайындысай, землю им выделили в акимате Алгинского района.

– Я пыталась попасть на прием к акиму области, но безуспешно. В 2014 году моему мужу выделили землю, дворовую территорию на месте старой школы, после того как мы вышли в СМИ и рассказали о своей ситуации, – рассказывает Айсауле Сатыбалдиева [на фото]. – Сейчас мы не в состоянии достроить дом, крышей просто прикрыли, так он и стоит уже целый год. Мы брали кредит 300 тысяч тенге на постройку дома, но из-за нехватки денег мы не можем расплатиться. Денег едва хватает на питание, одежду детей и коммунальные услуги. Сейчас муж часто болеет, лекарства дорогие. Конечно, я очень благодарна людям, которые помогают нам. Недалеко от дома есть магазин, в месяц закупаемся примерно на 60 тысяч тенге, хозяйка магазина дает нам в долг.

Пойти работать Айсауле Сатыбалдиева не может, на ее плечах дети, многие еще не пошли в школу. К тому же многодетная мать ждет ребенка, он 10-й по счету. Дети растут, а жилья своего нет. Женщина стоит в очереди на жилье. Но ждать бесплатную квартиру от государства им придется не меньше 10 лет. Перед ними в очереди стоят 6 390 человек.

– Дети растут, а жилья своего нет. Видели, что одной семье помогли с временным жильем, другой помогли достроить дом. Я очень боюсь, что если серьезно заболеет мой муж, а затем и я… – голос матери-героини дрогнул. – Что станет с нашими детьми? Они же останутся на улице. Я сама круглая сирота.

Во время визита корреспондента младшие с интересом наблюдали за гостями, дети постарше, которым нет еще и 16 лет, ловко справлялись со своими обязанностями. Сейчас в семье 9 детей. Самому старшему, Алиби, 16 лет, Махаббат – 14, Салтанат на днях исполнилось 13 лет, Гульжанат – 11, Азамату – 9, Саят – первоклассник, ему 7 лет, Адилету – 5 лет, Ердаулету – 3 годика и самой маленькой Айкерим – полтора года.

– Детям в школе бесплатно дают горячий обед, одному-двум за сезон выдают школьную одежду, книги дают также бесплатно. Вы бы видели, как они уроки учат. Делятся на две группы и делают уроки по очереди на кухне за столом, так как места хватает не всем, – улыбается многодетная мать Сатыбалдиева. – Салтанат принимает участие в исторических поездках, любит музеи. Гульжанат ходит на танцы. К сожалению, Махаббат я никуда не пускаю, так как она помогает мне с маленькими детьми. Младшие тоже хотят ходить в кружки, но я их в город одних не пускаю. Слишком опасно.

Как признается Айсауле Сатыбалдиева, после публикаций в СМИ им помогли очень много людей, неравнодушные актюбинцы привезли холодильник, телевизор, помогли деньгами, когда они только переехали из времянки в город.

– Нам бы хоть какую помощь, чтобы достроить в поселке жилье. Может, и хозяйство бы наладилось, старший сын с 5 класса работал пастухом, – говорит актюбинка. – Я уже сколько раз обращалась в акимат за помощью, а меня будто никто не слышит.

Желающие помочь многодетной семье Айсауле Сатыбалдиевой могут обратиться в редакцию газеты «Диапазон» по адресу: ул.Есет батыра, 99 (остановка Дом ветеранов), по телефону 8 775 797 03 15 или 56-43-43.