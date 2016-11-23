Имена, которых скоро не будет на улицах Актобе

На фото: 22 ноября, улица Л.Мирзояна, старая часть города. Памятник Мирзояну поставили в 1997 году. На мемориальном камне написано, что Левон Мирзоян родился в 1896 году и был расстрелян в 1939 году в Лефортовской тюрьме. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

«Диапазон» уже неоднократно писал об общественных слушаниях: представители городского акимата встретились с жителями Курмыша и объявили, что 25 улиц нашего города хотят переименовать, 23 из них в областном центре и 2 в Новом сельском округе («Д» №44 от 3 ноября «В Актобе хотят переименовать 25 улиц»). Публикации вызвали большой резонанс. Наши читатели продолжают писать нам письма, делиться своими мнениями, телефоны редакции тоже не умолкают. Выяснилось, что многие актюбинцы не знают, кем были люди, имена которых возможно скоро исчезнут с улиц Актобе, их заменят таблички с новыми надписями. Мы решили узнать, в честь кого или чего улицы города носят имена уже не один десяток лет.

Иван Киселёв (1888-1942) – военный комиссар, участник краснопартизанского отряда и Великой Отечественной войны.

Михаил Ряхов (1885-1971) – учитель, участник Первой мировой и Великой Отечественной войны, начальник Темирской уездной милиции, военный комиссар, председатель Актюбинского губернского исполкома.

Пётр Кобозев (1878-1941) – государственный и партийный деятель, член РСДРП, комиссар Оренбургско-Ташкентской железной дороги.

Парижская коммуна (18 марта - 28 мая 1871) – революционное правительство Парижа во время событий 1871 года, когда вскоре после заключения перемирия с Пруссией во время франко-прусской войны в Париже начались волнения, вылившиеся в революцию и установление самоуправления, длившегося 72 дня.

Братья Коростелёвы:

Георгий Коростылёв (1885-1932) – советский партийный деятель. Член РСДРП, участник Гражданской войны, член Оренбургского ВРК. Председатель Оренбургского СНХ, секретарь исполкома Оренбургского губернского совета, комиссар Туркестанской железной дороги. Ответственный секретарь Киргизского (Казахского) обкома РКП(б), секретарь Киргизского бюро ЦК РКП(б). Делегат Х и XIII Всероссийских съездов Советов рабочих, крестьянских, казачьих депутатов, избирался членом ВЦИК.

Александр Коростелёв (1887-1938) – работал на заводах Самары и Оренбурга токарем по металлу. После Февральской революции председатель Оренбургского городского Совета рабочих депутатов и губисполкома, член Реввоенсовета и начальник политотдела Туркестанской армии.

Степан Разин, известный также как Стенька Разин (1630-1671) – донской казак, предводитель восстания 1670-1671 годов, крупнейшего в истории допетровской России.

Николай Зинченко (1918-1944) – старший лейтенант рабоче-крестьянской Красной Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.

Александр Краснощёков (1880-1937) – российский социал-демократ, впоследствии советский государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Василий Чапаев (1887-1919) – начдив Красной Армии, участник Первой мировой и Гражданской войн. Кавалер трех Георгиевских крестов и одной медали. Кавалер ордена Красного Знамени.

Василий Жуковский (1783-1852) – русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик, критик.

Емельян Пугачёв (1742- 1775) – донской казак, предводитель крестьянской войны в России.

Левон Мирзоян (1897-1939) – советский государственный и партийный деятель. Первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана, секретарь Пермского окружкома, второй секретарь Уральского обкома ВКП(б). Первый секретарь Казахстанского крайкома ВКП(б), первый секретарь ЦК КП(б) Казахстана. Член ЦИК СССР.

1905 год (с января 1905 по июнь 1907 года) – русская революция 1905 года или первая русская революция в Российской империи.

Николай Патоличев (1908-1989) – советский государственный и партийный деятель. Дважды Герой Социалистического Труда. Член КПСС, депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 1-11 созывов от Ташкентской области. Чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза.

Эрнст Тельман (1886-1944) – лидер немецких коммунистов. Депутат рейхстага в 1925-1933 годах. Один из главных политических оппонентов Гитлера.

Роза Люксембург (1871-1919) – теоретик марксизма, философ, экономист и публицист. Один из наиболее влиятельных деятелей немецкой и европейской революционной левой социал-демократии.

По материалам: Википедия, при консультации сотрудников краеведческого музея и архива области