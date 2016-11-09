272 человека в Актобе ждут очереди на пересадку органов

На фото: Областная больница. С 2014 года здесь провели 18 пересадок почек и печени, но все они от родственных доноров. Трупные органы пересаживают только в столичных клиниках, но для забора самолет высылают в любой регион. || Фото из архива «Д»

Некоторые умирают, не дождавшись донора. Так произошло с 57-летним Виталием. 7 лет мужчина был на гемодиализе. Часами лежал под аппаратом, который работал за его почки. Виталию нужна была трансплантация, но орган не нашли, и он умер. Трупное донорство в Актобе не развивается. Люди отказываются от него, ссылаясь на ислам, но муфтиат разъясняет: Коран разрешает пересадку органов от неживых людей тоже.

– Жил Виталий с сестрой и зятем. Я таких трогательных отношений между родными еще не видела, – говорит региональный трансплант-координатор РКЦ трансплантологии Валентина Арыстанова [на фото]. – Зять с сестрой много лет ухаживали за Виталием. Он передвигался в коляске. Родные были готовы отдать ему свою почку, но сестре самой уже за 60, она болела, зять тоже не подошел. У таких больных, как Виталий, надежда только на трупное донорство, но в Актобе оно пока не налажено.

Виталий перед смертью умолял меня найти ему донора, говорил: я так хочу жить, но мы ему помочь не смогли. Последний раз он позвонил, рассказывал о своем сне. Будто идет по дороге с мамой, рядом растут красивые цветы. «Может, это моя новая жизнь? Для меня нашелся донор?» – спрашивал Виталий. Но донора не было. Сейчас думаю: ему, наверное, снился иной мир.

– Я бываю в центре гемодиализа. В глазах больных мольба и надежда. Они ждут что я им хорошего скажу, а сказать нечего, – говорит Валентина Арыстанова. – Родственники их на донорство не подходят, надежда только на трупную пересадку. Но в 2014 году у нас был 1 такой забор органов, в 2015 году – 3, а в этом не было вообще.

Врачи предлагали пойти на это родственникам 4 больных, у которых наступила смерть мозга, трое из них пострадали в ДТП, у одной был инсульт, но согласия не получили. При согласии в БСМП поддерживают работу органов при помощи аппарата и вызывают бригаду из Астаны. Она здесь занимается забором, операция идет 5-6 часов. Органы в сопровождении ГАИ перевозят в аэропорт, оттуда – в Астану или Алматы, в зависимости от того, каким больным они подходят. До этого сердце, печень, легкие, сердце забирали в Астану, пересадили больным там. В Актобе пересаживают только родственные органы. Причем только печень и почки. Всем остальным занимаются в столичных клиниках.

– В Кодексе о здоровье есть статья 459. Если происходит смерть мозга, мы можем не спрашивать согласия родных и изымать органы после проверки базы ЦОН, убедившись, что больной при жизни не заявлял своего несогласия на забор после смерти. Но мы на это не идем. Хотя число больных, нуждающихся в пересадке органов, с каждым годом растет. Год назад их было 236, сегодня 272, – говорит Валентина Арыстанова. – Больным нужно 4 сердца, 1 легкое, 59 печеней, остальным нужна почка. Донора подобрать не так-то просто. У него и у реципиента должны совпадать группа крови и резус фактор, должны быть клеточная, тканевая совместимость, это проверяется в Астане. Учитывается даже вес, рост. Чаще в заборе органов у пациентов, у которых наступила смерть мозга, родные отказывают по религиозным причинам. Они говорят: в исламе после смерти к телу не должно быть доступа. Но вскрытие же делают и судмедэкспетизу никто не отменял.

Как рассказывает врач, первой в Актобе в 2014 году органы сына отдала жительница из района. Парень попал в ДТП. У него взяли печень, почки, сердце. Больные, которым их пересадили, сейчас живут и здравствуют.

– Женщине непросто было решиться на то, чтобы отдать органы сына. Но она подумала и сказала: парень погиб, но раз он может спасти кого-то, пусть так и будет. Сын будет продолжать жить в них. Мы долго с ней говорили, вместе плакали, – говорит Валентина Арыстанова. – Ту маму потом приглашали в Астану, вручили медаль за донор­ство. Были еще брат с сестрой, которые отдали органы мамы. Они сказали, что соглашаются на это в память о ней. Женщине было 43 года. У 23-летнего парня взяли сердце, почки не успели. Сердце пересадили женщине в Астане.

В Казахстане провели уже 971 пересадку органов, 40 – сердца, 2 – поджелудочной железы, 5 – легкого, 760 – почек (из них трупных – 82), 164 – печени (из них 30 трупных).

«Д» поинтересовался у актюбинских имамов, как они относятся к пересадке органов, в том числе от трупного донора. Вопрос такого рода возникает у верующих, похоже, часто, и муфтиат опубликовал разъяснения на своем сайте. Итак, по Корану трансплантация считается способом исцеления, и если человек нуждается, разрешается пересаживать органы как от живого живому, так и от мертвого живому. Мертвый будет в таком же почете, как и живой донор, говорится в хадисе.

Запрещена трансплантация, если за донорство хотят материальную выгоду. Органы от живого живому пересаживают, если в этом больной особо нуждается, и это, по данным медицинских специалистов, единственный путь исцеления больного. Донорство разрешается для девочки с 9-12 лет, для мальчика с 12-15 лет, если они дееспособные, добровольно идут на это, и пересадка не принесет вреда: жизнь больного не дороже жизни донора. Но пересадка не должна быть связана с детородными функциями.

От мертвого живому пересадки органов возможны, если донор действительно мертв и нет возможности вернуть ему жизнь. К смерти не относится клиническая смерть, смерть мозга, когда все остальные органы работают. Человек мертв, если остановилось сердце, и душа покинула тело, а также если смерть письменно засвидетельствовала комиссия из 3 врачей. Если эти условия не соблюли, забор органов равносилен убийству. Трупное донорство возможно также, если человек при жизни завещал органы нуждающимся.

Гани Куттымуратов, гл. специалист – трансплантолог ННЦ онкологии и трансплантологии:

« - Количество трансплантаций органов от трупных доноров в РК ежегодно увеличивается. В этом году провели уже 53 пересадки от 13 трупных доноров. Ведется мониторинг наличия потенциальных доноров в стационарах, сами врачи–реаниматологи и главврачи больниц все больше понимают необходимость развития трупного донорства. Но есть и проблемы. Они связаны не только с религиозными взглядами. Еще с недостаточной юридической квалифицированностью координаторов, боязнью главврачей и реаниматологов ответственности из-за незнания нормативно-правовой базы, отсутствием опыта врачей в констатации смерти мозга.

Чаще доноров находят в СКО, ВКО, Астане. Ни одного трупного донора еще не было в ЮКО, ЗКО, Мангистауской области.

Ни одна религия не запрещает трупное донорство. Просто население не до конца осведомлено, имамы не дают полноценную информацию и не хватает пропаганды со стороны государства, общественных организаций.

ОДНА ЦИФРА

971 пересадку органов провели в Казахстане, из них 112 от трупного донора