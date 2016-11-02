Роженица выздоровела после клинической смерти и 16 дней комы

На фото: 28 октября. Тамара Горецкая с дочерью выходит из больницы, где они пролежали 41 день. Рядом счастливые супруг и родители. || Фото автора





Они спасали Тамару Горецкую. Внизу: Л. Нурлиева, Х. Сейлов, А. Абденгалиев, В. Авраменко, С. Рыжкова. В верхнем ряду: А. Кайсарова, А. Ешимкулова, Л. Балмуханова, Г. Кряжова, Г. Досмырза, Г. Уразова, А. Жубаназарова, Р. Бактыгереева, М. Бектлеуова, Р. Амангосова, Г. Кульмагамбетова.

У 23-летней Тамары Горецкой беременность дала осложнения на почки. На восьмом месяце впала в кому, была остановка сердца, но врачи её спасли. На прошлой неделе Тамару с дочкой выписали из больницы. Малышку назвали Ритой.

Тамара осторожно наступает на первый снег, ее поддерживают мама и супруг. Самостоятельно передвигаться девушке сложно. После комы она заново училась ходить, у нее не работали руки. Тамара не помнит, что с ней произошло. Помнит только, что была беременной. Когда очнулась, ей принесли девочку. Сказали, что это ее дочь. И прошло уже 16 дней.

– У роженицы были проблемы с почками и отеки. Она наблюдалась, и врач на участке предупреждала: будет болеть голова, отеки увеличатся, вызывайте скорую. Но Тамара обратилась поздно. 11 сентября она с родными поехала на свадьбу в Эмбу, а это больше 200 км. Диету нарушила, по приезде ее состояние ухудшилось. Врача она вызвала не сразу. Подумала: само пройдет, – говорит замглавврача по родовспоможению област­ной больницы Владимир Авраменко. – К нам ее привезли уже в коме.

Когда супруг вызвал скорую, отеки у Тамары были уже такие, что она не могла надеть обувь 40-го размера, а голова раскалывалась. Это был отек мозга.

– Девушка в коме была еще и буйной, – говорит Владимир Авраменко. – Сейчас она этого не помнит. Мы сделали наркоз и кесарево сечение. Родилась девочка 1,5 кило, но нам надо было спасать маму. У Тамары произошел отек мозга, а там все важные центры – дыхательные, двигательные. На фоне этого отека произошла остановка сердца. Роженица пережила клиническую смерть. Она длилась 5 минут. Если минутой больше, она бы умерла. Мозг без кислорода живет всего 5 минут. 16 дней Тамара была в коме, прогнозы были неутешительные, но она вышла.

– Я 41 день пролежала в больнице, – говорит Тамара. – Когда была в коме, мне снилось, что нахожусь в какой-то трубе. В высоте что-то белое. Я карабкаюсь, а добраться туда не могу. Это и было состоянием клинической смерти. Я благодарна всем, кто вернул меня к жизни.

Оперировал роженицу Владимир Авраменко, реанимировали врачи Амангельды Абденгалиев, Хабибулла Сеилов, непосредственно дефибриляцию проводила, запускала сердце реаниматолог Айнура Токшылыкова.

– Врачи, медсестры, санитарочки – каждый делал от него зависящее, чтобы спасти Тамару, – говорят в больнице. Консультировали, корректировали лечение заведующие кафедрами ЗКГМУ Светлана Рыжкова, Гульнара Габдрахманова, Жансулу Саркулова.

– Пока Тамара лежала в коме, нам разрешали к ней заходить, мы с ней разговаривали, но она не реагировала, – рассказывает тетя Тамары Рита. – А в один из дней только мы от нее уехали, звонят врачи: Тамара пришла в себя! Это было чудо. Спасибо врачам, они сделали невозможное.

Через несколько дней после выписки Тамара снова вернется к врачам. В реабилитационном центре ей помогут восстановиться.

Дочка Рита уже набрала вес, пока мама лечится, за ней ухаживает бабушка.

– Мы все дни ходили в церковь и молились, – говорит мама Тамары. – Снились покойные родственники, они отворачивались от Тамары, и я верила, что ее спасут. Спасибо реаниматологам, которые смогли завести ее сердце. Спасибо всем врачам! Даже санитарки стали Тамаре как подруги, так они за нее переживали. Моя дочь родилась во второй раз, вместе с внучкой.

Самат Даньяров,

главврач областной больницы:

« Когда Тамара очнулась, радовались все. Она для всех нас стала родной, все за нее переживали. Мне позвонила старшая акушерка, говорит: «Суюнши!». То, что ее спасли – заслуга врачей, медсестер и санитарок. Медсестры переворачивали ее, чтобы не было пролежней, из ложечки кормили, как младенца, купали, пока она лежала. Все хотели, чтобы Тамара выжила. Мамы в отделении патологии – русские, казашки, все ухаживали за Ритой, зная, что ее мама в коме. Крошка не оставалась без внимания. Были препараты, которых не было в протоколе лечения, врачи их сами покупали в аптеке. Я горжусь нашим персоналом. Но Тамара Горецкая – не единственная, кого они вернули к жизни, реанимация наша никогда не бывает пустой, просто историю Тамары знал весь город, это обсуждали, и мы решили рассказать про счастливый финал.