Актюбинцев будет возить турецкая неотложка, лечить израильская больница, оперировать корейские хирурги

На фото: Батыс-2. Здесь турецкая компания, которая берет под управление городскую скорую, возводит новую станцию. В Актобе инвесторы привезли уже 14 «неотложек» на базе «Мерседеса», всего таких машин они закупают 35. Общая сумма инвестиций – 5,5 млрд тенге. || Фото автора

В Актобе собираются лечить больных со всего западного Казахстана. Для этого израильские врачи построят больницу в больнице, где обещают всё, как в сериале «Скорая помощь». Турецкие инвесторы возводят станцию скорой помощи, обещают ставить диагноз за 15 минут прямо дома и начать лечение. Корейские врачи будут оперировать онкобольных. Во сколько это обойдётся бюджету и насколько теперь растянутся очереди в больницу, ответа нет.

О новых больницах и услугах говорили на медицинском форуме, который прошел в Актобе. На него съехались ведущие врачи из Израиля, Южной Кореи, Белоруссии и других стран. Цель – создание у нас медицинского кластера. Проще говоря, объединения больниц – областной, детской, БСМП, перинатального центра, а также КДЦ, медцентра ЗКГМУ, самого медуниверситета, частной реабилитационной клиники и ТК «Фарм-Актобе».

– Оснащенность наших больниц позволяет проводить диагностику на самом высоком уровне. Есть 8 компьютерных томо­графов, 3 из них последнего поколения, 6 аппаратов МРТ, 4 ангеографа. Открыт центр ядерной медицины, где стоит один из четырех в стране линейных ускорителей для лучевой терапии и радиохирургии. Наши хирурги успешно проводят операции по трансплантации печени, почек, эндовидеохирургическое лечение детей. Скоро откроется центр ЭКО с современной лабораторией, – сообщил руководитель облздрава Асет Калиев, презентуя идею создания кластера. – Мы проводим весь спектр современных методов диагностики и лечения болезней сердца. С 2015 года в области начала работать электрофизиологическая лаборатория, есть центр неонатальной хирургии, центр детской кардиохирургии. У нас проводят протезирование суставов, есть инсультный центр, амбулаторная офтальмология и микрохирургия глаза, маммологический центр и центр мужского здоровья. В планах открытие вместе с южно-корейскими коллегами гепатологического центра. Больницы объединяются в «Aktobe medical center» – это ядро кластера, при котором будут лабораторный, кардиологический, педиатрический, акушерско-гинекологический и другие центры. Основной партнер – южно-корейская клиника «Кангнам Северанс», – сказал Калиев.

Что изменится для рядового актюбинца с созданием кластера, кроме того, что очереди в больницу станут еще больше, потому что врачи будут работать уже на несколько областей?

Наталья Хедват [на фото], гендиректор медцентра MVI в Израиле:

– Мы создаем отделение экстренной медицинской помощи при БСМП. В Казахстане нет врачей экстренной помощи, у нас это факультет, где учатся 4 года. Мы будем обучать здесь врачей хотя бы в течение года.

Проектом предусмотрена консультативная помощь и передача высоких технологий – методов лечения, которые будут менее травматичными для больных, сократят период лечения, дадут возможность быстрой реабилитации. Помощь в новом отделении будут получать и те, кто обратится самостоятельно. У нас 50% пациентов приходят в больницу сами.

Уровень медучреждений Актобе высок, мы это видели, а главное, есть кадры. Мы будем поставлять и оборудование. Отделение создается в рамках государственно-частного партнерства. Российская сторона вместе с нами финансирует это, область дает площадку. В нашей больнице в больнице будет все, как в сериале «Скорая помощь». Реализация на следующий год. Наше отделение в Израиле принимает до 300-500 пациентов в день. У вас в день 150 -180 обращаются. Мы рассчитываем на 200-250.

Гендиректор больницы «Синчеон Северанс», личный врач главы Южной Кореи Ли Бен Сок [на фото]:

– Мы планируем обучение докторов Казахстана и проведение здесь сложных операций. Мы уже отправляли профессоров для лечения рака щитовидной железы и желудка в Казахстан, такие же операции будем проводить и в Актобе. Возможно, каких-то больных будем отправлять на лечение в Корею. Нас впечатлил уровень оснащенности реанимации в областной больнице. [Коллеги Ли Бен Сока рассказали, что корейские врачи уже несколько лет работают в Казахстане. В ВКО они ездили по районам, принимали людей. – Прим. А.А.].

Абдурахман Кавунжу [на фото сбоку], представитель турецкой компании «ZhanaTobe»:

– Мы ведем строитель­ство станции скорой помощи в Батысе-2. До конца года сдадим гараж и колл-центр. К весне будущего года – станцию полностью. Из Турции пока доставили 14 машин скорой на базе «Мерседеса». Всего закупим 35 машин. Станция может обслуживать 150 тысяч вызовов в год. Мы планируем модернизировать программу, она будет связана с минздравом и всеми больницами Актобе. В онлайн-режиме можно отслеживать бригаду. Колл-центр одновременно может принимать до 200 звонков. Мы вкладываем в это 2,2 млрд тенге, еще 3,5 млрд тенге – на строительство и обновление автопарка. Здесь мы внедрим новую услугу «Доктор на дому», когда прямо дома больного можно обследовать, за 15 минут поставить диагноз и начать лечение. 2 машины будут для поликлиник на колесах. На станции будет симмуляционный центр для подготовки парамедиков.

Все это, конечно, здорово. Особенно, если учесть, что сейчас у скорой из 40 машин на ходу всего 30. Доезжать до пациентов за 15 минут врачам удается не всегда. Есть и другие проблемы. Но турецкой компании, вкладывающей свои миллиарды, равно как и любой другой иностранной, нужно будет вернуть свои деньги, еще и заработать. Чем это обернется для больных, работников (иностранные компании часто диктуют свои условия), да и для бюджета в целом, пока ни слова. Поживем – увидим.

200 млрд тенге из бюджета вложили за 5 лет в здравоохранение Актюбинской области.

С развитием медкластера в области планируют построить облтубдиспансер, центр крови, перинатальный центр, офтальмологическую больницу, 2 городские поликлиники, дет­скую стоматологию, 11 медпунктов, 8 врачебных амбулаторий.