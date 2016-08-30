Хобби такое – помогать сиротам

На фото: Асхат Шохом помогает сиротам, которые остались на улице после детдома. Вместе с ними он ходит в госорганы и помогает добиться того, что положено им по закону. || Фото автора

Мартучанин Асхат Шохом до обеда работает на ветстанции, в остальное время помогает сиротам отстаивать свои права в госорганах, прописывает их в своём доме, даёт им временный приют и всё за спасибо.

Асхата Шохома знают в Мартуке как активиста, не равнодушного к чужим бедам, особенно к проблемам выпускников детдомов и специнтернатов. Шохом ни от кого не отворачивается, а на калитке его дома написаны номера его сотовых. Живет в большом частном доме с постройками, разводит гусей, сажает огород. В общем, дел у Асхата Шохома много, но он находит время для выпускников Жайсанского специнтерната. Если надо, предоставляет им временный кров, прописывает у себя, помогает оформить положенные по закону пособия, встать в очередь на квартиру или земельный участок.

Один из его протеже – 25-летний бывший воспитанник специнтерната в Жайсане Антон Параскев.

– У него мать пила водку, потом пропала без вести, отца лишили родительских прав, – вспоминает Асхат Шохом, – его воспитывала бабушка, но потом ее в Россию забрала дочь. Антон попал во вспомогательную школу в Тамды. Зимой оттуда сбежал и обморозил ноги, стопы ампутировали. Когда полностью обследовали, выяснили, что он родился с одной почкой, дали ему группу инвалидности. Потом еще лет 8 или 9 жил на чабанской точке на Бозое, лошадей пас. Как-то позвонил мне и спрашивает, как отсюда уехать. Чтобы связь ловила, он ходил звонить на бархан. Там ему не платили, работал за еду, в рабстве, конечно, никто не держал, уйти он мог, но куда, как и на чем? У меня когда-то имам жил с семьей, его потом перевели в Шалкар, я ему позвонил, через него связались с фермером, мальчишку сюда вернули. Я его прописал, сейчас хочу оформить единоразовое пособие на него, утвержденное районным маслихатом, как сироте. Парень он шустрый, но с ним заниматься нужно. А в больницу пошли, там ему кто-то сказал, что ему кроме дурки ничего не положено. Это нормально такое отношение? Он после этого хотел вернуться в Шалкар.

Еще на одного сироту Максима он оформил опекунство. Нашел его у магазина, когда тот просил деньги на еду. Купил ему сок, батон, колбасу. С сиротами, выпускниками детдомов надо заниматься, уверен Асхат Шохом.

– А их выпускают и больше они никому не нужны. Те, у кого были сбережения, едут в город. Парни устраиваются работать на стройку. А девушкам куда идти? На вокзал идут, в бани, сами знаете, чем там занимаются. Хороших историй со счастливым замужеством очень мало. Этими сиротами нужно заниматься, оформлять все, что положено им по закону. А им пакет документов дали и пинка под зад, они не адаптированы, вот и теряются, парни начинают пить, девушки на панель идут. Я постоянно хожу в гос­органы, пытаюсь им помочь. Я человек не скандальный, но писать люблю. Главное, правильно подать заявление и не бояться. Не тянуть. Если госорганы не работают, смело идти в прокуратуру, законы должны работать.

Впрочем, помогает Асхат Шохом не только сиротам. Приютил он недавно инвалида-колясочника, тот жил в парке в Мартуке, пытался совершить суицид. Но заботы инвалид не понял. Через несколько дней ушел из дома Шохома, предпочтя свободу.

– Он потерял одну ногу, а потом после инсульта отказали вторая нога и одна рука, – рассказывает Асхат Шохом, – в поселке Дмитриевка у него когда-то был дом, но он сгорел. Он жил в Актобе в доме престарелых, ему коляску инвалидную дали, настроили для управления одной рукой. Но не понравилось ему в доме престарелых, поехал в Мартук. Здесь жил на нескольких квартирах, но пил водку, потом уходил. У него все плохие, один он хороший. Все дошло до того, что жить стал в парке в Мартуке под деревьями. Я туда поехал, наняли таксиста, забрал его к себе домой. Искупали, побрили, а он говорит, что хотел суицид совершить. Антон помогал ему. Потом как-то сказал, что надоела эта ваша яичница с колбасой, ваше молоко и ушел из моего дома. Чистую одежду забрал, к коляске привязал. Потом дошло до того, что колесо сломалось на коляске и он остался на земле. Сейчас им занимаются, будут отправлять в психдиспансер.

Асхат Шохом знает права не только сирот, но и свои собственные защищает. Из-за сложного перелома ноги ему дали группу инвалидности. Зная закон о том, что местные власти обязаны предоставить работу инвалидам, он добился, чтобы его трудоустроили в ветстанцию. Судьбу Асхата Шохома тоже легкой не назовешь. От туберкулеза умерла его жена, потом в результате несчастного случая погиб сын. Но Шохома трудности не сломили, сейчас вот затеял новое дело – построить в Мартуке хостел.

– А идея как появилась? Приехали несколько мужчин из Астаны по работе, – рассказывает Асхат Шохом, – пошли в гостиницу нашу местную, а там за место попросили 2,5 тысячи тенге. Они там не остались, пришли ко мне. Ночевали у меня за 500 тенге. Я за 4 дня, что они у меня жили, всю коммуналку оплатил. Теперь вот решил построить хостел, дело нужное в Мартуке. Уже септик готов. Фундамент вылил. Построим, потом у меня могут работать сироты.

При входе в акимат, в госорганы Асхат Шохом не комплексует по поводу внешнего вида, не одевает костюм, а идет в своей повседневной одежде. Еще никто не прогонял.