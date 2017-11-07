﻿ В Хромтау разваливается дом

– Наш дом по ул. Шиловского, 9В разваливается, в квартирах выпадают окна и все из-за неработающей канализации. Жильцы ничего ремонтировать не хотят. Когда-то на 1-м этаже у нас была СЭС, она переехала, и помещение отдали под общежитие вахтовикам. Канализация в квартирах не работала, нечистоты текли в подвал. Сейчас помещение занимает медицинский кабинет, но все как текло, так и течет. Мы живем в соседнем подъезде, но подвал общий. Постоянно приходится платить, делать откачку, а живут в основном пенсионеры. Акимат обещал спонсоров, жильцы платить не хотят. Как быть?

– Любовь Звашевна, г.Хромтау

ОТВЕТ: – О проблемах этого дома мы знаем. Спонсоров мы пытались найти для ремонта крыши и стены дома, но выяснилось, что на это надо 1,5 млн тенге, спонсор не нашелся. В подвале болото. Там и канализационные стоки, и грунтовые воды. Все квартиры в доме выкупленные. В 2013 году жильцам предлагали ремонт по программе термомодернизации, но они отказались. Теперь хотят, но нет денег. Возможно, дом отремонтируем по программе термомодернизации в следующем году, – объяснил аким Хромтау Аскар Нуртазин.

В четверг, 9 ноября с 14.00 до 16.00 ваши жалобы будет принимать Юрий Гейст по телефону: 56-43-43.