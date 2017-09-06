﻿ Самую красивую собаку выберут из 95 участников

Ежегодная выставка собак «Батыс Жулдызы» пройдёт 10 сентября в парке «Авиатор».
Будут соревноваться 95 собак из Актобе, Уральска, Атырау, Актау, Орска, Новотроицка и Оренбурга. Выставка начнется в 10 часов и завершится около 17.
– Актюбинцы смогут увидеть лаек, самоедов, борзую, лабрадоров и других собак, – рассказала председатель актюбинского клуба кинологов Надежда Бойко. – Примут участие декоративные ши-тцу, их еще называют собаки-хризантемы. Единственный в Актобе бульдог будет соревноваться в младшей категории, она еще совсем щенок. Оценивать собак будет эксперт из Узбекистана Виктория Нурматова.
Вход на выставку свободный
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