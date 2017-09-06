﻿ Гран-при песенного фестиваля взял актюбинец

На фото: 25 августа. Областная филармония. Актюбинский певец Нуртас Омаров стал обладателем гран-при музыкального конкурса. Победителю вручили сертификат на 500 тысяч тенге. Фото автора

25 августа впервые в Актобе прошёл республиканский конкурс эстрадной песни «Жибек Жолы».

На сцене филармонии выступили 15 артистов от 18 до 35 лет из Актобе, Шымкента, Алматы, Уральска, Караганды и других городов Казахстана. Звучали произведения известных казахстанских поэтов Нурпеиса Байганина, Шернияза и других.

Конкурсная программа длилась пару часов. Молодые артисты старались поразить жюри не только вокальными данными, но и шикарными нарядами, в этом преуспели девушки. Праздник закончился гала-концертом около облакимата, на нем объявили победителей. Гран-при песенного конкурса завоевал актюбинец Нуртас Омаров. Победителю вручили сертификат на 500 тысяч тенге. 1-е место занял певец из Алматы Казыбек Абу, 2-е место – кызылординка Айгерим Омирбек, 3-е – актюбинец Еркебулан Кумаров и Айдана Орынгалиева из Уральска.