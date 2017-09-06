﻿ Как живут собаки на временной передержке

Пшеничному псу Гаврюше два часа срезали колтуны с лапы и хвоста, изящная Чина вновь ищет дом – актюбинские волонтёры рассказали о новых постояльцах временной передержки для собак.

После статьи «Временный приют для собак в Актобе закрылся» волонтерам предложила помощь неравнодушная актюбинка.

– Женщина разрешила разместить собак на своей территории в частном секторе, через год она уезжает в Россию и будет дом продавать, очень надеюсь, что у нас получится его выкупить. Двор огорожен, есть нежилая землянка, – рассказала волонтер Валентина. – Она требует серьезного ремонта, отопления и воды в ней нет, но для нас это огромная помощь и шанс для многих собак. Мы безмерно благодарны! Надеемся, что актюбинцы помогут привести наш временный приют в порядок, чтобы зимой было куда принять замерзающих кошек и щенков, сбитых больных животных. Мы будем рады любой помощи, нужны стройматериалы, линолеум, кирпичи, чтобы поставить печку.

Сейчас на временной передержке дом ищут 9 собак. Беременная Альма бегала в районе Дома ветеранов, на передержке родила щенков.

Двое обрели владельцев, ищут дом еще три девочки.

Добрые руки нужны и самой Альме. Альма среднего размера, не агрессивная, но хорошо охраняет.

Тиша миниатюрная собачка, стерилизована.

Песик Гаврюша прибился к людям в районе аэропорта. Волонтеров шокировало состояние собаки – вся шерсть свалялась в колтуны, когти вросли в лапы.

– Только на стрижку одной лапы и хвоста у меня ушло 2 часа, – поделилась Валентина. – Собаке было больно, из-за колтунов образовались раны. Пришлось вручную осторожно стричь. Вросшие когти подстригли и вынули из подушечек лап. Первое время ему одевали носочки, чтобы не занести инфекцию.

Сейчас Гаврюша резво передвигается на всех четырех лапах. В нем есть явное присутствие крови терьера. Собака сообразительная, среднего размера, с очень мягкой шерстью.

Ушастую 3-месячную Динго привезли из района «Алатау». Она обработана от паразитов, куратор собаки поможет в стерилизации.

Милую Тосю подкинули летом на дачу, сейчас ей около 4 месяцев. Собака уравновешенная, дружелюбная, хорошо относится к людям и другим животным.

На передержку вернулась черно-белая красавица Чина. От нее отказались уже второй раз.

– Ее хозяйка уезжает учиться, следить за собакой другие члены семьи не хотят, поэтому собаку вернули, – говорит Валентина. – Собак мы всегда готовы забрать обратно, чтобы животное не оказалось на улице. Чина активная, умная, красивая собака. Подойдет для квартиры – приучена к выгулу. Хочется найти ей постоянный дом, для собаки смена хозяина – большой стресс.

Вновь вернулась к волонтерам от владельца собака Эльза.

– Мест на передержке нет, поэтому пока я забрала ее на дачу, – рассказала куратор Эльзы Галия. – Эльза игривая, общительная, ей около 6 месяцев.

Волонтерское движение в Актобе помогло десяткам собак, но растет количество недовольных актюбинцев.

– Люди требуют приехать и забрать щенка или котенка, которого им жалко. Обращения круглосуточные, – сетует Валентина. – Возмущаются, ругаются, когда отказываем. Хочется помочь всем животным, но волонтер – это обычный человек. У нас нет поддержки крупных меценатов или государства. У большинства волонтеров семьи, дети, свои животные, работа, лишь у единиц есть транспорт. Мы стараемся найти время и средства для лечения, ежедневного кормления бездомных животных, но мы очень ограничены в возможностях. На передержке нельзя держать десятки собак. Взять новое животное на передержку мы можем только, когда для него есть место. А для этого нужно найти дом кому-то из постояльцев.

Если вы хотите помочь или приобрести себе друга, звоните по тел.: 8 775 353 7655, 8 701 400 80 44