﻿ Дети-инвалиды из общества «Гажап» прыгали с мостика

Дети-инвалиды из общества «Гажап» прыгали с мостика

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Дети-инвалиды из общества «Гажап» прыгали с мостика

На фото: 60 родителей и детей-инвалидов отдохнули у реки Илек. || Фото автора

Дети и родители купались, прыгали с мостика, загорали на песке. || Фото автора

Два дня подряд, 24 и 25 августа, 60 родителей и детей-инвалидов из общественного объединения «Гажап» отдыхали в парке у реки Илек. Конец августа, мы переживали за погоду, но нам сопутствовала удача. Дети и родители с радостью общались, купались, прыгали с мостика, загорали на песке, катались на катамаране, гуляли по парку, общались с собаками породы хаски. Ребята замечательно отдохнули в последние дни лета.

Хотелось бы поблагодарить автопарк за то, что выделили нам два автобуса для перевозки детей. За отдых благодарим Динару Юнусову и Гульмиру. Желаем им благополучия.

За эти годы в обществе «Гажап» зарегистрировались около 300 детей. Это общество для детей и родителей. Место, где можно встретиться, обсудить общие проблемы.

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