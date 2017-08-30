﻿ Выпускница детдома инвалид может остаться с ребёнком без средств и жилья. Нужна помощь

На фото: 23-летняя Надежда Юрьева ждет ребенка, всю жизнь она прожила в детдоме. Она ходит с большим трудом из-за болезни ног и костей. || Фото читательницы «Д»

Меня зовут Надежда Юрьева, мне 23 года, я сирота Тамдинского детского дома, выпуск 2010 года. Ни жилья собственного, ни льгот. Я выживаю на 30 тысяч тенге, это пособие мне платит государство по инвалидности. Я инвалид с детства, у меня болезнь опорно-двигательного аппарата. Я не могу ходить, ноги болят, устают.

После выпуска меня отправили обучаться в Жайсанский интернат, я отучилась там два года на швею и поехала с выпускниками дет­дома в город, чтобы найти работу и жилье. С 2012 года зарабатывала себе на хлеб. Никогда и ничего у людей не просила. Я была и посудомойщицей, и техничкой. С бывшими детдомовцами снимали общежитие, скидывались на продукты, коммунальные услуги. Я строила планы, встретила молодого человека. Но пошла черная полоса в жизни, меня бросил парень и оставил на шестом месяце беременности одну.

Я не думала, что так произойдет, надеялась, что мы будем вместе. Несколько раз ходила к нему, сообщила новость, но его мое положение не интересует. Я осталась без опоры, без работы. Ребенок должен появиться в декабре, и мне повезло, что хоть сейчас я вместе с подругами снимаю жилье, так как я сама не смогла бы сделать этого на мое пособие по инвалидности. Я не знаю, куда я пойду из роддома, если подруги начнут самостоятельную жизнь.

Мне и моему будущему ребенку необходима помощь: домашние вещи, посуда, мебель, нужна одежда для меня и моего будущего ребенка, продукты, деньги, крыша над головой…

Мне, как всем тем детям, у которых есть родители, не объясняли, что хорошо, а что плохо. Мне просто приходится жить сейчас в обществе и учиться взрослой жизни без наставления родителей. Я не знаю, живы ли мои родители, как они выглядят, есть ли у меня братья и сестры. Я росла в детском доме, от меня отказались еще в детстве. Да и зачем я нужна им сейчас? Они меня бросили еще маленькой, я не нужна им. У них, наверное, свои семьи есть…

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