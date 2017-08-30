﻿ Автобусов ждут под солнцем

Автобусов ждут под солнцем

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– В 12 микрорайоне на остановке «41 дом» остановка только с одной стороны дороги. Все лето в жару стоим под открытым небом. Хорошие остановки сняли, новые не ставят. Почему?

– Аноним

ОТВЕТ: – Раньше на многих остановках города не было остановочных павильонов. С прошлого года начались работы по установке. В планах на этот год установка павильона на остановке «41 дом» в 12 микрорайоне, – проинформировал Куандык Касымов, руководитель отдел ЖКХ акимата Актобе. Также в акимате добавили, что по результатам последнего тендера планируется установить 34 остановочных павильона.

В четверг, 31 августа с 14.00 до 16.00 ваши жалобы будет принимать Наталья МАКЕЕНКО по телефону: 56-43-43.

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