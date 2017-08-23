﻿ При страховой медицине платить взносы за детей не нужно

Сейчас везде говорят о внедрении страховой медицины. Кто платит взносы за детей?

– Наталья

Отвечает Сауле Талипова, заведующая приемным отделением детского стационара «AktobeМediсalCenter».

Страховая медицина внедряется с 1 января 2018 года. Мы постоянно разъясняем пациентам, что при этом для них меняется. Очередная такая встреча прошла недавно в детском стационаре «AktobeMedikalCentre», так теперь называется областная детская клиническая больница. На встречу пригласили родителей пациентов. Им разъяснили, что сейчас надо проверить свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования. Если не прикреплены, прикрепиться к своим поликлиникам. Для этого они должны обратиться в регистратуру, также прикрепиться можно через портал «электронное правительство» (egov.kz).

Важно определиться, к какой категории люди относятся, и кто будет вносить за них страховые взносы: государство, работодатель или они сами. С 1 января 2018 года медицинскую помощь будут оказывать только гражданам, имеющим статус «застрахован» за исключением экстренных случаев, случаев, связанных с особо опасной или социально значимой болезнью.

Государство гарантирует скорую помощь, помощь санавиации, медпомощь при социально значимых заболеваниях, в экстренных случаях, бесплатными остаются профилактические прививки, амбулаторно-поликлиническая помощь, обеспечение лекарствами некоторых категорий больных для непродуктивно самозанятого населения до 2020 года.

По страховой медицине населению будут оказывать медицинскую помощь сверх гарантированного объема медпомощи, указанного выше. Такую помощь могут получать только лица, являющиеся участниками страховой системы. По страховой медицине можно получать амбулаторно-поликлиническую помощь стационарную, стационарозамещающую помощь, восстановительное лечение, реабилитацию, паллиативную помощь, сестринский уход и высокотехнологичную помощь.

Дети наравне с некоторыми другими категориями граждан (пенсионерами, участниками войны, многодетными матерями, военнослужащими и другими) от уплаты взносов в фонд медстрахования освобождаются. Для них в получении медицинской помощи ничего не меняется, вся помощь бесплатная. »