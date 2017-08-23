﻿ На проспекте Абая малышку сбил гироскутер

На проспекте Абая малышку сбил гироскутер

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На проспекте Абая малышку сбил гироскутер

На проспекте Абая, который недавно реконструировали, но не до конца, установили игровую площадку. В выходные там собирается очень много людей. С детьми выходят родители, бабушки и дедушки. Зная это, группа подростков организовала бизнес: они дают напрокат радиоуправляемые машинки, гироскрутеры на 2 колесах и управляемые. Ребята выставили емкости с водой, пластиковыми рыбками и удочками. Все эти услуги предоставляют дети за деньги. Маленьким «бизнесменам» по 10 лет и больше. Гироскутеры и машинки они выдают, а за безопасность не отвечают. Да и какой с них спрос?

5 августа я пошла на проспект с внучкой, которой 1 год и 5 месяцев. Я сидела на скамейке, внучка стояла рядом. Вдруг со всей скоростью в нее въехала девочка лет 6-7 на гироскутере, сбила с ног, внучка упала в кусты. Ребенок отделался ушибами и царапинами, но сильно перепугался.

Я подошла к подросткам, которые выдают гироскутеры, спрашиваю: «Кто хозяин?». «Брат», - отвечает один из детей. Я сказала, что обращусь в полицию, и увела внучку успокаивать домой.

В полицию я не пошла – не до того уже было, но решила написать в «Диапазон», чтобы предупредить остальных родителей: гулять на проспекте небезопасно. Непонятно, кто разрешает заниматься таким ответственным видом предпринимательства, как прокат машинок и гироскутеров, несовершеннолетним детям. Почему это никто не контролирует? Может, пора обратить на это внимание?

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