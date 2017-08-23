﻿ Пожар в донерной испугал соседей

18 июля в Актобе, на ул. Уалиханова произошел пожар на 1-м этаже жилого дома. В квартире находится донерная. Там загорелись крыша и фритюрница. Пожарные все потушили, из дома эвакуировали 13 человек, среди них дети. Квартиры не пострадали, но во всем подъезде запах гари, не можем от него избавиться.

Никаких разрешений предприниматели у жильцов не брали. Мы опасаемся, что пожар может повториться. Пусть нам объяснят, на каком основании предпринимателям разрешают открывать в жилом доме донерные и другие пункты общепита? Почему не учитывается согласие жильцов? Контролируют ли это городской акимат, ЧС и противопожарные службы?

– Жильцы дома

Жандос БАИРХАНОВ,

первый заместитель акима Актобе:

– Специалисты городского акимата с комиссией, в составе которой были работники отделов военно-мобилизационной работы, ГО и ЧС, отдела архитектуры и градостроительства, выехали на место. Согласно представленным документам 10 марта 2009 года гор­отдел архитектуры выдал постановление на реконструкцию квартиры по ул. Уалиханова с переоборудованием в магазин. Готовится письмо в управление архитектурно-строительного контроля для проверки. В случае установления конкретных фактов возникновениz угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, физические и юридические лица имеют право обратиться в подразделения органов гражданской защиты для проведения проверки.

Ернур УТЕГЕНОВ,

замначальника ДЧС Актюбинской области:

– В соответствии с пунктом 5.6 главы 5 строительных норм РК 3.02-06-2011 «Здания жилые многоквартирные», в подвальном, на цокольном, первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, в том числе объектов питания с числом мест менее 50 человек и площадью до 250 кв. м.

В соответствии с изменениями, внесенными в закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», органы гражданской защиты не принимают участия в комиссии при вводе в эксплуатацию объектов. Но согласно совместному приказу МВД РК от 25.12.15 г. №1060 и министра национальной экономики РК от 12.01.16 г. №8 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны» объекты общественного питания общей площадью 1500 и менее квадратных метров не относятся к объектам высокой степени риска, в связи с чем не подлежат периодическим проверкам.

В случае установления конкретных фактов возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, физические и юридические лица имеют право обратиться в подразделения органов гражданской защиты для проведения проверочных действий. »