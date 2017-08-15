﻿ ​Жасмин, ясень и берёзы растят актюбинцы во дворах и вдоль дорог

Жасмин, калина, виноград и берёзы растут у умелых актюбинцев. Их дворы благоухают от цветов. «Диапазон» продолжает рассказывать о тех, кто делает наш город зелёным.

пр. Абулхаир хана, 27

Во дворе по пр. Абулхаир хана, 27 озеленением занимается весь двор. В каждом палисаднике цветы, деревья, беседку увивает дикий виноград. Начала посадки домохозяйка Валентина Веревкина, она растит жасмин, сирень, калину, сосну, березу, во дворе благоухают десятки видов цветов.

– Соседка Галина Райкоглова работала цветоводом. Когда я что-то не понимаю, она мне подсказывает, – улыбается Валентина.

Сад Валентины Веревкиной не ограничен двором. Женщина высаживает деревья и цветы перед домом и даже у дороги, там растут более 30 видов деревьев и кустарников.

– В прошлом году посадила газонную траву у дороги. Но когда меняли фонари, все перекопали, – посетовала Валентина.

С легкой руки Валентины под домом цветущий оазис – трехлетняя березка выросла уже выше человеческого роста, набирает силу молодая сосна, жасмин, рябинник, калина, распустились каллы, розы, анютины глазки, бальзамин и другие цветы.

– Три года назад начала сажать. Раньше у меня под окнами росли три тополя, но их уничтожили. Там была желтая глина, сейчас с мужем возим сюда чернозем.

Делятся саженцами и цветами с Валентиной Веревкиной родные, соседи, знакомые, помогают и благодарят даже незнакомые люди. Чтобы цветы и саженцы не топтали, Валентина Веревкина из досок выложила дорожки.

– У нас на тротуаре после дождя вода стоит. Люди идут по бордюру, под домом, а кто-то по грядкам. Я понимаю, им негде ходить. Два года назад я обращалась в горакимат и мне помогли. Привезли земли, поставили урну. Сейчас я хочу попросить помощи у акима, чтобы тротуар подняли. Мои деревья за зиму вымерзают, потому что в луже стоят.

Пер. Профсоюзный, 13

За домом в переулке Профсоюзный Ирина Алиева организовала уютный зеленый уголок. В благоухании цветов соседи вместе вечерами пьют чай из самовара.

– Переехали мы в 2014 году, в 2015 я решила развести цветник. Посадила цветы, чучела поставила, нарядила их, чтобы душу радовало людям, – делится Ирина Алиева. – Частенько летом собираемся за самоваром, соседи у нас дружные.

Во дворе растут крыжовник, смородина, виноград, клубника, мята, в сезон цветут розы, ночная красавица и другие цветы. Но особое место занимает молодая яблоня.

– В 2015 году на мой день рождения у меня родился внук Тимур, ровно 50 лет разница между мной и внуком. Его папа посадил в день рождения своего сына яблоню.

Охраняют сад два чучела – Марфушка и безымянный мужчина.

– Соседи помогали мне их наряжать. Кто заколочки принес, кто обувь, кто что мог. Для мужчины выделили портмоне, – смеется Ирина.

По соседству с садом огород Юлии Севтаевой с баклажанами, помидорами, клубникой.

– Три года я выращиваю, – улыбается Юлия.

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Если вы знаете двор, где благоухают цветы, шелестят листьями деревья, сообщите нам. «Диапазон» хочет рассказывать читателям о хороших людях, благодаря которым в Актобе еще есть зелень, и делиться положительным примером, чтобы таких людей и зеленых оазисов становилось больше.

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