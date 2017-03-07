Парень бросил. Как доказать его отцовство?

С отцом ребенка в браке не состою. Он сразу ушел, как узнал о беременности, рожать через три месяца. Как я могу доказать, что он отец ребенка и получать алименты? Мы были в отношениях почти год, других мужчин не было. Тест на ДНК стоит денег. Какие у меня есть варианты?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – Вам необходимо обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов на родившегося ребенка. В случае, если отец ребенка будет сомневаться в отцовстве, то он имеет право ходатайствовать о назначении экспертизы ДНК. Расходы судом возлагаются на сторону, заявившую такое ходатайство. Если же вы заявите ходатайство в рамках искового заявления о признании отцовства, то одновременно можете просить об отсрочке оплаты ввиду вашего затруднительного финансового положения.

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