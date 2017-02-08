Родные выгоняют из дома

У меня 2-летний ребенок, воспитываю его одна. С родными отношения плохие, ругань, обвинения, из дома выгоняют. Могут ли родственники меня выгнать? Могу ли я обратиться к участковому?

– Аноним

Алена ДУЛЯ, юрист: – В случае, если вы являетесь совладелицей жилья, то ваша доля в этом имуществе, безусловно, есть. Понять так ли это можно из правоустанавливающих документов. В них указываются все собственники имущества. Если вы указаны в техпаспорте квартиры, вас нельзя лишить данного имущества без законных оснований и без решения суда. Но даже если вы не являетесь собственницей имущества и продолжаете его занимать, то выселение возможно только по решению суда. К участковому вы можете обратиться при любых обстоятельствах. В случае, если в действиях членов вашей семьи будет обнаружен состав правонарушения, они будут привлечены к ответственности.

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