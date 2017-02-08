В Нур Актобе нужны городские телефоны

Живу в Нур Актобе. Нам не подключают обычные городские телефоны, предлагают только с Интернетом. Почему?
— Мурат
ОТВЕТ: – В микрорайоне Нур Актобе есть несколько вариантов подключения городского номера. Можно подключить телефон и без Интернета посредством стационарного беспроводного терминала WLL CDMА. Стоимость установки такого телефона для физлица 11 580 тенге 80 тиын, ежемесячная плата 1006 тенге. Оборудование предоставляется на ответхранение. Кроме этого можно объединить на одной sim-карте городской и мобильный номера, высокоскоростной мобильный Интернет 4G. Подключение бесплатное, абонплата от 1190 тенге, – ответили в дирекции телекоммуникаций.
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