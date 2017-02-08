В Нур Актобе нужны городские телефоны

Автор:
В Нур Актобе нужны городские телефоны

Живу в Нур Актобе. Нам не подключают обычные городские телефоны, предлагают только с Интернетом. Почему?

— Мурат

ОТВЕТ: – В микрорайоне Нур Актобе есть несколько вариантов подключения городского номера. Можно подключить телефон и без Интернета посредством стационарного беспроводного терминала WLL CDMА. Стоимость установки такого телефона для физлица 11 580 тенге 80 тиын, ежемесячная плата 1006 тенге. Оборудование предоставляется на ответхранение. Кроме этого можно объединить на одной sim-карте городской и мобильный номера, высокоскоростной мобильный Интернет 4G. Подключение бесплатное, абон­плата от 1190 тенге, – ответили в дирекции телекоммуникаций.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
08.02.2017, 18:11
  
Родные выгоняют из дома
08.02.2017, 18:03
  
Портит репутацию и отбивает клиентов
08.02.2017, 18:00
  
Можно заявлять в полицию анонимно?
08.02.2017, 17:49
  
Как сдать старую машину на утиль за деньги?
08.02.2017, 17:37
  
Зелёные 1000 тенге не отменяли, но их нигде не берут
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Актюбинская педагогическая поэма
Родные выгоняют из дома
Портит репутацию и отбивает клиентов
Можно заявлять в полицию анонимно?
Как забрать долг у бывшего работодателя?
Как сдать старую машину на утиль за деньги?
Лекарства есть, нет старых названий
Школу отделяют от санатория «Чайка» из-за медстрахования
Зелёные 1000 тенге не отменяли, но их нигде не берут
Доплата репрессированным не полагается
Loading...