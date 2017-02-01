Не будет билетов в автобусе – будет новый хапуга с неуёмным аппетитом

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Не будет билетов в автобусе – будет новый хапуга с неуёмным аппетитом

Прочитал в «Диапазоне» статью «Автопарк хочет поднять цену проезда до 131 тенге. Акимат пока не одобрил».

Было время, когда автопарк обирали пенсионеры, ветераны, инвалиды. Но как теперь признаются уже сами перевозчики, «это не повлияло на их доходы, так как льготники к тому времени уже перестали пользоваться их услугами». Словом, мы или вымерли, или стали ездить по своим делам на такси.

Должен огорчить представителей ТОО «Автопарк», ПАТП: мы все еще живы и продолжаем ездить в автобусах, не принося, как видим из аргументов перевозчика, нужного дохода.

Сейчас вы требуете в который раз уже повысить плату за проезд до 80-120 тенге.

А теперь у меня возникает вопрос: а кто же будет контролировать, куда уйдут все эти деньги?

Ведь сколько уже лет «масломеры» собирают деньги за проезд, но не обилечивают пассажиров. В советское время проезд стоил всего 5 копеек и без билета сложно было проехать «зайцем». Побаивались контролеров. Теперь проезд стал в десять раз дороже, но тех кондукторов с билетами уже нет, как и нет проверяющих. Я как пенсионер езжу в месяц 5-6 раз. Отмечаю, что как 5-10 лет назад нас никто не обилечивал, так продолжается и сейчас. А вот вчера ездил на рынок и заметил справа от водителя на капоте несколько рулонов билетов, но «масломер» продолжал только брать деньги, взамен ничего. На мой вопрос: «А где билетик?» молодой человек мне сказал, чтобы я топал домой.

По-видимому, кому-то из руководителей обслуживающей организации не дают покоя миллиарды тенге их ловкого директора и им хочется повторить заманчивый трюк.

Там, где нет учета средств, обязательно появится новый хапуга с неуемным аппетитом.

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Все комментарии (8):
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фото пользователя toki_tok
toki_tok
очередная серия мыльной оперы под названием "убрать автопарк с рынка всеми правдами и неправдами". мне казалось что диапазон независимая газета, оказывается ошибался
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02.02.2017, 16:47
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Эх, Токи-ток, а я ждал тут вашего комментария))) 

"Должен огорчить представителей ТОО «Автопарк», ПАТП" читайте внимательно.... не только автопарк в косяках.
Просто мне кажется если не писать про проблемы города они вообще не будут заметны(  
 
Хорошо, но я сам наблюдал, как автобус 26го маршрута (Автопарк, на секундочку) просто "пролетел" на красный свет через пешеходный переход на "Пушинке" (пр.Абилкайыр хана) в 18:00... и что? ни-че-го... потому что им можно ВСЁ!!!
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02.02.2017, 16:52
фото пользователя toki_tok
toki_tok
мне интересно просто, если бы автопарка не было о чем писАли бы газеты наши)))) не могу понять, почему людям покоя не дает этот вопрос, как и куда расходуют поступившие деньги именно автопарка, хотя существует ну очень много фирм и контор которые стоило бы также проверить как они образовали свои цены, как это оприходуется. к примеру, никто ж не задается вопросом, почему газеты так подорожали?.  а если уж водитель автобуса нарушил пдд то навеерняка его зафиксировали камеры наблюдения и письмо счастья направили по адресу для взыскания штрафа.
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02.02.2017, 17:09
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Вы же в Актобе живете и наверное в курсе, что если бы нашим водителям автобусов постоянно приходили "письма счастья", то они бы не нарушали нагло ПДД!)

А писать кроме автобусов есть о чем: вон то про американскую закусочную пишут, то про грандиозные стройки в центре города в лесополосе, то еще про что-нибудь важное, требующее вмешательства думающих людей... но нет.. "воз и ныне там".
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02.02.2017, 17:18
фото пользователя toki_tok
toki_tok
думающие люди вмешиваются, да только не в интересах простых людей.
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02.02.2017, 17:25
фото пользователя logovaldis
logovaldis
И кстати, с новой аватаркой вас!!!;))))
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02.02.2017, 17:30
фото пользователя toki_tok
toki_tok
спасибо, очень уж понравился этот ЖДУН. воплощение нашего народа, вот так сидим и ждем перемен к лучшей жизни, еще 25 лет подождем, может дождемся.
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02.02.2017, 17:37
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
странно,увидел токи ток и сразу аватарка первым в мысль).эх диапазон затягивает.уже смена аватарки какое то событие в мыслях
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02.02.2017, 18:47
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