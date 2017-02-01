Не будет билетов в автобусе – будет новый хапуга с неуёмным аппетитом

Прочитал в «Диапазоне» статью «Автопарк хочет поднять цену проезда до 131 тенге. Акимат пока не одобрил».

Было время, когда автопарк обирали пенсионеры, ветераны, инвалиды. Но как теперь признаются уже сами перевозчики, «это не повлияло на их доходы, так как льготники к тому времени уже перестали пользоваться их услугами». Словом, мы или вымерли, или стали ездить по своим делам на такси.

Должен огорчить представителей ТОО «Автопарк», ПАТП: мы все еще живы и продолжаем ездить в автобусах, не принося, как видим из аргументов перевозчика, нужного дохода.

Сейчас вы требуете в который раз уже повысить плату за проезд до 80-120 тенге.

А теперь у меня возникает вопрос: а кто же будет контролировать, куда уйдут все эти деньги?

Ведь сколько уже лет «масломеры» собирают деньги за проезд, но не обилечивают пассажиров. В советское время проезд стоил всего 5 копеек и без билета сложно было проехать «зайцем». Побаивались контролеров. Теперь проезд стал в десять раз дороже, но тех кондукторов с билетами уже нет, как и нет проверяющих. Я как пенсионер езжу в месяц 5-6 раз. Отмечаю, что как 5-10 лет назад нас никто не обилечивал, так продолжается и сейчас. А вот вчера ездил на рынок и заметил справа от водителя на капоте несколько рулонов билетов, но «масломер» продолжал только брать деньги, взамен ничего. На мой вопрос: «А где билетик?» молодой человек мне сказал, чтобы я топал домой.

По-видимому, кому-то из руководителей обслуживающей организации не дают покоя миллиарды тенге их ловкого директора и им хочется повторить заманчивый трюк.

Там, где нет учета средств, обязательно появится новый хапуга с неуемным аппетитом.