Куда исчезли скульптуры нашего детства?

На фото: Фигуры сказочных героев путешествуют по Актобе. Из центрального парка они переехали в Жилгородок. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Меня волнует судьба скульптур сказочных персонажей, которые раньше были установлены в парке им. Первого президента. Летом их убрали из парка и переустановили на проспекте А.Молдагуловой в районе гипермаркета. Недавно их убрали и оттуда. Куда теперь переставили эти скульптуры из нашего детства, и какая была необходимость в их переносе?

– Юрий

ОТВЕТ: – В конце 2016 г. в связи с неоднократными обращениями жителей города провели работы по благоустройству сквера в районе театра кукол «Алакай». Скульптуры сказочных персонажей установили в сквере около театра, – прокомментировали в городском отделе ЖКХ. – Театр находится на пр. Мира, 17, около рынка Жилгородка. »