Добро пожаловаться

Нефтяникам экологические не отменяли

– Я из Аральска. Работаю на Жанажоле. Есть вахтовики из Сексеула и Казалы. С февраля в «СНПС-Актобемунайгазе» хотят убрать экологические выплаты. Я получаю 120 тысяч тенге, 20 тысяч из них экологические.

– Аноним

ОТВЕТ: – Всем работающим вахтовым методом и работающим по 5-дневке в зоне экологического предкризисного состояния – в Мугалжарском, Темирском и Байганинском районах – с 15 февраля 2017 года будет выплачиваться доплата, 20% от месячной тарифной ставки или должностного оклада. Изменение в оплате труда производится в соответствии с разъяснением порядка применения закона «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье», – ответили в пресс-службе «СНПС-Актобемунайгаза».

Штраф платит руководитель, а не работники

– Я работаю в противотуберкулезном детсаду №5. Недавно у нас заболел ребенок, его забрали на «Скорой», после этого была проверка СЭС. Садик оштрафовали на 45000 тенге. Врач нас собрала и сказала: «Всем сдать по 450 тенге», и это уже не первый раз. Я няня, почему с нас собирают деньги на штраф?

– Аноним

ОТВЕТ: – Штраф накладывают на руководителя, и платить его должен он. Если деньги собирают со всех, работники могут обратиться в горотдел образования, в чьем ведомстве находится детский сад, – разъяснили в управлении образования.

В школе проверяют imei-коды телефонов

– 26 января в школе №20 у детей собрали сотовые, учителя записывали imei-коды и номера. Детей не выпускали, пока не перепишут. Сказали, пришло распоряжение, родителей не предупредили. Что происходит?

– Аноним

ОТВЕТ: – Во всех школах города у детей переписывают imei-коды и номера для регистрации. Это делается после июньских событий для безопасности детей. С декабря мы работали с родителями, они знают об этом. Телефоны у детей никто не забирает. Но сейчас есть требование: телефон должен быть стоимостью не более 4 МРП (1 МРП 2 269 тенге). 26 января все дети ушли домой вовремя, кроме двух, они чуть задержались, потому что ждали родителей. На всех этажах у нас видео­камеры, мы проверили, – ответила директор СШ №20 Багдат Урумбаева.

В подъезде собирается молодёжь и пьёт

– Живем по ул. Кереева, 1, кв. 28, на 8-м этаже. На 9-м этаже все 4 квартиры сдаются, на площадке постоянно собираются посторонние. Могут прийти в 8, 9 вечера, мы их выгоняем, вызываем полицию, но они говорят, до 23 часов мер принять не могут, это не нарушение. Молодежь пьет, курит, устраивает туалет. Принесли стол, кресло. Почему мы должны это терпеть?

– Роза Бектемировна Чанышева, пенсионерка

ОТВЕТ: – Участковый и сотрудники ИДН 26 января проверили жалобу. Квартиры на 9-м этаже в указанном доме действительно сдают в аренду, но на это есть официальное разрешение. В момент проверки в подъезде было спокойно, сборищ не было. Полицейские взяли этот дом на контроль, – сказали в ГУВД.

В четверг, 2 февраля, с 14.00 до 16.00 ваши жалобы будет принимать Багдат Асылбек по телефону: 56-43-43.