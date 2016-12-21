Друг просит быть поручителем в кредите

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Друг просит быть поручителем в кредите

Кредит большой, на несколько лет. Он хочет открыть свой бизнес. Я сначала согласилась, но меня пугают теперь родственники, что в случае того, что человек не будет платить, отвечаю я. Это правда? Какая ответственность у поручителя? Какие могут быть риски? Я еще ничего не подписывала.

– Аноним

Алена Дуля, юрист.: – В соответствии со ст. 300 ГК РК «В силу поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение обязательства этого лица полностью или частично субсидиарно». Поручитель несет перед кредитором ответственность в пределах суммы, указанной в поручительстве, если иное не предусмотрено условиями поручительства. До предъявления требований к поручителю, несущему субсидиарную ответственность, кредитор должен принять разумные меры к удовлетворению этого требования должником, в частности, путем зачета встречного требования и обращения взыскания в установленном порядке на имущество должника. Ваши родственники не безосновательно волнуются. Поэтому перед подписанием договора о поручительстве внимательно его изучите и будьте готовы к предъявлению вам требований.

Свои вопросы, присылайте по адресу: ул.Есет батыра, 99, редакция «Д», или по электронной почте: n.makeenko@rifma.kz

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Nokia5800
А друг ли он после такого предложения? Ведь прекрасно понимает всю тяжесть ответственности, которую вешает на вас. Под молотки заводит же
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22.12.2016, 10:48
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