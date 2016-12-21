Зарплату не платят, а предприятие банкрот

Дочери не платили зар­плату с августа, в октябре она уволилась. Обещали расплатиться, она никуда не заявляла. А теперь фирма объявляет себя банкротом. Что делать? У дочери ипотека, уже есть задолженность.

– Ажар

Алена ДУЛЯ, юрист: – При имеющемся решении суда о признании юридического лица банкротом назначается банкротный (временный управляющий). В его компетенцию входит составление реестра требований кредиторов, коим является ваша дочь. Требования кредиторов к банкроту должны быть заявлены ими не позднее чем в месячный срок с момента публикации объявления о порядке заявления требований кредиторами. О результатах рассмотрения требований кредиторов (о признании или непризнании требования в полном объеме или в части с указанием причин непризнания) временный управляющий обязан письменно уведомить каждого кредитора в день, следующий за днем признания должника банкротом. По требованиям кредиторов, заявленным после признания должника банкротом, временный управляющий обязан письменно уведомить такого кредитора в день, следующий за днем принятия решения. Таким образом, ваше требование может и должно быть удовлетворено за счет оставшихся активов должника. Также имущество должника может быть реализовано для погашения задолженностей перед кредиторами.

Свои вопросы, присылайте по адресу: ул.Есет батыра, 99, редакция «Д», или по электронной почте: n.makeenko@rifma.kz