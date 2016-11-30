Как давать в долг правильно?

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Как давать в долг правильно?

– Как обезопасить себя, давая в долг? Знакомый мужа узнал, что мы собрали приличную сумму на ремонт дома, и попросил деньги в долг. Он хочет себе купить новую машину по случаю. Вроде как сейчас она стоит вдвое дешевле. А нам деньги обещал вернуть к весне с процентами. Муж ему доверяет, они вместе служили, поддерживают отношения. Но я считаю, что нужно себя обезопасить даже с близкими людьми, деньги большие, и мы их копили несколько лет! Его друг предлагает дать расписку, но разве без заверения у нотариуса она имеет хоть какую-нибудь ценность?

– Алия

Алёна Дуля, юрист: – Расписка без нотариального удостоверения имеет силу и в суде принимается как доказательство. Путем проведения экспертизы в будущем возможно установить достоверность почерка и подлинность подписи заемщика. Расписка составляется с указанием всех данных из удостоверения личности заемщика, даты, суммы займа, срока возврата, ставки процентов и ответственности в случае нарушения условий расписки. Также вы можете обратиться к любому юристу, который разработает для вас форму договора займа. Другой вариант – составить такой договор и заверить нотариально. Все эти документы будут иметь силу в суде.

Свои вопросы присылайте по адресу: ул.Есет батыра, 99, редакция «Д», или по электронной почте: n.makeenko@rifma.kz

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