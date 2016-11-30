В Косестеке и Велиховке нет угля, люди мёрзнут

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В Косестеке и Велиховке нет угля, люди мёрзнут

На фото: В поселок Косестек обещают провести голубое топливо уже к 1 декабря, а пока народ ждет угля, которого нет. || Фото из архива «Д»

Мы уже полтора месяца живем без угля, народ в поселках Велиховка и Косестек замерзает. Лично я живу сам в Велиховке, мать моя из Косестека. Проблема одна – нет угля, нет отопления. Ездили несколько раз за углем, заказывали машины на свои деньги, ничего так и нет. Сейчас греемся остатками угля. Вот что нам делать?

– Виктор, поселок Велиховка, Каргалинский район

ОТВЕТ: – По этой проблеме мы можем сказать, что в селе Косестек Каргалинского района к 1 декабря уже проведут газ. Мы будем учитывать жителей села из числа малоимущих, патронатных, многодетных семей, сейчас мы ищем спонсоров, которые проведут им газ бесплатно.

Что касается нехватки угля, то это проблема уже не только поселка Велиховка и Косестека, так как угля нет в Актобе. Например, в селе Велиховка есть ТОО «Велиховка», мы с ними обговорили все, они готовы привезти уголь из города. Люди потом будут закупать у них. Но, к сожалению, угля нет. В городе перебои с углем. Мы разговаривали с поставщиком, они привозят 2-3 вагона, но тут же их разбирают. В живой очереди стоят КамАЗы из всех районов. Если решится поставка угля в Актобе, то решится проблема и с углем в этих двух поселках. Сейчас эта проблема постепенно разрешается, в скором времени начнутся поставки. С нашей стороны оказывается помощь нуждающимся, по району это около 100 тонн угля, также сено, солома, дрова. Сейчас акиму Косестека и Велиховского сельского округа дано поручение сопровождать КамАЗы, которые поедут за углем в областной центр. Они будут ждать в этой очереди, – прокомментировал Канат Байсеупов, руководитель аппарата акима Каргалинского района.

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