Автобус резко затормозил, повредила палец

На фото: За ущерб здоровью отвечает тот, кто его причинил. Если вы получили травму по вине водителя общественного транпорта, сначала нужно зафиксировать этот факт у медиков и обратиться к владельцу автобуса, чтобы разрешить конфликт в досудебном порядке. || Фото из архива «Д»

Как можно взыскать алименты, если ребёнок внебрачный? Что делать, если получили травму в общественном транспорте? На юридические вопросы читателей газеты «Диапазон» отвечает практикующий юрист Алёна Дуля.

Официально отказываюсь от дочери

Возможно, мой вопрос покажется странным, но хочется узнать в связи с семейными разногласиями. Можно ли добровольно отказаться от ребенка? Можно ли полностью возложить опекунство на бабушку и дедушку ребенка? Дело в том, что я собираюсь уезжать в Россию. Родители не отдают мою дочь, но именно они и воспитали ее после того, как жена скоропостижно скончалась. Не хочу делать больно дочери, отнимать ее у них. Или опекунство сделать, чтобы не было проблем с документами? Дочери сейчас 13 лет.

– Саша

ОТВЕТ: – Добровольно отказаться от ребенка нельзя. Ребенок не вещь, и отказ от него не предусмотрен законом. Однако опекунство оформить можно. Статьей 119 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» предусмотрено, что в отношении детей, которые остались без попечения родителей, может быть установлена опека/попечительство. В соответствии с пунктом 1 статьи 121 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», опека и попечительство устанавливаются органами опеки и попечительства по месту жительства человека, который нуждается в опеке или попечительстве, либо по месту нахождения имущества нуждающегося в опеке. В отдельных случаях они могут быть установлены по месту жительства опекуна (попечителя). В вашем случае основания для установления опеки – это отсутствие матери и смена вашего места жительства.

Не хватает денег, хочу взыскать алименты

Моему сыну 5 лет. Он был рожден вне брака. Отцовство не было установлено, у его отца своя семья. Есть дети, даже двое. Но сейчас у меня напряг с финансами. Могу ли я взыскать с него алименты, и как это сделать?

– Айжан

ОТВЕТ: – Вы, конечно, имеете право на получение алиментов до достижения ребенком возраста совершеннолетия. В судебном порядке вы имеете право взыскать алименты. Отсутствие зарегистрированного брака между вами не является основанием для отказа. Для этого вам необходимо подать заявление в суд (образцы имеются в суде) с приложением необходимых документов. Далее явиться по вызову суда и принять участие в судебном заседании. Отец ребенка имеет право заявить встречный иск об оспаривании отцовства и потребовать назначения экспертизы. Если экспертиза будет проведена, то решение будет вынесено с учетом ее результатов.

За песню – штраф

Хочу открыть свое кафе. По словам друга, надо платить за воспроизведение музыки в кафе автору этой композиции. Это же абсурд! А если я включу песни той же Шакиры, мне тоже ей платить? Или это только у казахстанских авторов такое самовлюбленное эго? Так должны ли владельцы кафе платить деньги за воспроизведение музыки в своих заведениях? Я вот не думаю, что у нас это соблюдается.

– Максат

ОТВЕТ: – Статьей 7 закона РК «Об авторском праве и смежных правах» определен круг произведений, которые являются объектом авторских прав, куда включены музыкальные произведения с текстом или без текста. В данной области также применимо международное право. Поэтому использование, воспроизведение музыкальных произведений без наличия договора с автором является нарушением авторского права правообладателя. В Казахстане этот закон исполняется. На этот предмет периодически проводятся проверки различных публичных заведений.

Получила травму в автобусе

Во время поездки в общественном транспорте из-за резкого торможения я подвернула себе палец на руке. Он опух, второй день не проходит. Я наорала на водителя автобуса. Записала номер автобуса, время и место. Кто отвечает за нанесенный ущерб моему здоровью?

– Рита

ОТВЕТ: – За нанесенный ущерб здоровью отвечает лицо, которое такой вред причинило. Ваша обязанность доказать этот факт. Вам необходимо зафиксировать факт нанесения вреда и установить его степень. Вы можете обратиться с претензией к владельцу автобуса и урегулировать спор в добровольном порядке. Также вы имеете право обратиться в правоохранительные органы и/или в суд. »