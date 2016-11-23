Что связывает Карабутак с украинским поэтом

На фото: Ноябрь 2016 года. П. Карабутак. К 50-летию в школе им. Шевченко открылся музей. Приехали выпускники, учителя, консул Украины в Казахстане А.Тарасенко. || Фото автора

В Карабутаке недавно отметили 50-летие школы им. Тараса Шевченко. В бывший райцентр съехались выпускники разных лет, приехал почетный консул Украины в Казахстане Анатолий Тарасенко, бывшие директора школы, учителя и другие гости.

Школа в Карабутаке носит имя украинского поэта и художника не случайно. Семь лет своей ссылки, с 1850 по 1857 годы, Кобзарь провел на полуострове Мангышлак. Два предыдущих года он находился в составе экспедиции по изучению Аральского моря и немало времени провел на форте Карабутак. Здесь писал картины, в том числе «Форт Карабутак».

В 1955-1956 годах в Карабутакской 7-летке для детей первоцелинников открыли первые русские классы. Первой учительницей у них была Фирдався Яхиевна Юсупова. Через 10 лет в Карабутаке открыли среднюю школу с русским языком обучения и присвоили ей имя Т.Г.Шевченко. Первым директором ее был Бахитжан Каратаев.

К 50-летию школы здесь создали музей. Открыл его почетный консул Украины в Казахстане Анатолий Тарасенко.

Гости, приехавшие на юбилей, посетили памятник Т.Г.Шевченко, читали стихи кобзаря, а хор «Оксана» исполнил украин­ские песни.

Среди гостей был Башир Ибрагимович Ибрагимов, учитель биологии, завуч школы, которому сейчас 83 года. Аксакал приехал на праздник из Хромтау.

Для гостей провели экскурсию по школе, показали украинский центр «Майбутнэ», затем прошла конференция о роли Шевченко в жизни казахского народа. Докладчиком был бывший ученик школы, а ныне профессор, доктор исторических наук Рахым Бекназаров.

Празднование юбилея школы продолжилось в Актобе. Центр «Оксана» пригласил к себе бывшего директора совхоза им. Шевченко А.Койлыбаева. В этом совхозе (ранее это совхоз «Карабутакский») и находилась школа. Имя Шевченко школе и совхозу присвоили в 66-м, в год Украины в Казахстане. Койлыбаев рассказал, как дирекция совхоза обратилась к московским архитекторам, заказала памятник Т.Шевченко.

В школе Карабутака много лет работает воскресная школа, где дети учат украинский язык. Владея им, выпускники могут обучаться в вузах Украины. По направлению центра «Оксана» и украинского консульства 2 выпускника уже окончили автодорожный университет в Харькове, одна выпускница заканчивает вуз в Херсоне. 10 детей из Карабутака смогли отдохнуть в «Артеке», ездили по путевке в Ужгород.