Перерасчёт, обещанный в апреле за отопление, так и не сделали

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Перерасчёт, обещанный в апреле за отопление, так и не сделали

Живем в 12 микрорайоне, 43-й дом. В феврале за отопление мы платили, как за 31 день, хотя было всего 29 дней. Нам обещали сделать перерасчет в апреле, но так и не сделали. Сейчас уже ноябрь. Хотелось бы узнать, будут ли нам делать перерасчет или нет. И почему мы платим за отопление 31 день, когда в одном месяце всего 28-29 дней.

– Фархад

ОТВЕТ: – По вопросу уточнения и объяснения необходимости проведения перерасчета вам нужно обратиться в АО «Трансэнерго», которое расположено по адресу: проспект Санкибай батыра, 24 «Г», кабинет №11, – пояснила начальник отдела по расчету с абонентами АО «Трансэнерго» Алмагуль Куралова.

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