Пока не берёте деньги из казны, вы бедны, но свободны

В стране идет волна задержаний по статьям, связанным с бюджетными деньгами. Задерживали и министров, и актеров, и журналистов. Казалось бы, народ должен стоя аплодировать антикоррупционной службе после каждого громкого задержания за взятку или хищение. Однако не всех «героев» спецопераций общественность готова отправить за решетку. Общество встало на защиту актера и журналистов. Но все эти люди были связаны с государственными деньгами и тем самым были на крючке у власти.

– Если человек пытается работать с государством по тем правилам, которые устанавливает наше чиновничье сообщество, он должен быть готовым, что его заставят перейти некую границу, – сказал политолог Досым Сатпаев порталу «Открытая Азия онлайн». – Потому что такие правила. Если ты входишь в систему, ты должен немного замараться. Тогда система тебя примет. Если ты замарался, система всегда будет иметь на тебя рычаги давления и тогда признает тебя в качестве игрока, позволит прикоснуться к ресурсам, даст тебе немножко от этих ресурсов. Это очень четко расписанные правила. Все высокопоставленные чиновники в Казахстане это правило хорошо знают. Ты не можешь быть белой вороной в этой системе. Если ты получаешь бюджетные средства, ты должен быть в любом случае готовым к тому, что тебе необходимо будет перейти некую границу.

Иными словами, если получаешь деньги от государства, ты должен заткнуть свой рот этими деньгами, даже если видишь, что люди в этой системе делают грешные дела. Заткнуть свои уши, если слышишь мольбу о помощи от тех, кто страдает от этой системы. А если решил указать на недостатки системы, получая от нее деньги, то готовься – за тобой могут прийти в любое время.

Поэтому тех, кто не слышит глас народа, можно понять. Это касается и СМИ. Опасно заниматься реальными проблемами, поедая бюджетный пирог. Самым безболезненным наказанием для них будет просто закрыть кран, из которого текут бюджетные деньги. Но без госзаказа в РК работает очень мало изданий, не получающих из бюджета ни тиына. Это «Диапазон» в Актобе, «Уральская неделя» на западе Казахстане, «Ак Жайык» в Атырау. Если не останется в стране СМИ, живущих без помощи государства, то журналистика умрет, а вместе с ней и четвертая власть. И островок надежды накроет цунами.