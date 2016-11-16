25 лет независимости без ядерного оружия

На фото: Активисты экологического движения «Невада–Семей», студенты и преподаватели обсудили последствия ядерных испытаний. || Фото автора

В Западно-Казахстанском государственном медицинском университете обсуждали последствия ядерных испытаний и пути сохранения мира.

Встречу активистов экологического движения «Невада–Семей», студентов и преподавателей организовала кафедра общей гигиены и экологии.

Три поколения людей пострадали от ядерных взрывов в Семипалатинске. В этом году со дня его закрытия прошло 25 лет, а последствия испытаний до сих пор дают о себе знать. Более миллиона казахстанцев страдают онкологией и другими тяжелыми заболеваниями, на свет рождаются дети-инвалиды.

Глава Западно-Казахстанского филиала «Невада–Семей» Изимгали Кубенов рассказал об истории ядерных испытаний и последствиях. Доцент Козы Кибатаев показал на слайдах место после взрыва.

Ядерный полигон, где проходили испытания 40 лет, закрыт. Таким образом на заре независимости наш народ продемонстрировал, что выбирает мир.