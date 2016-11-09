Почему не уехать из Шалкара в Актобе

На фото: Г. Шалкар. Вокзал. Чтобы уехать в Актобе не на «Тальго», а обычным поездом, люди берут билеты за месяц. Потому что мест очень мало. Зато десятки в испанские вагоны, не очень удобные, с билетами почти втрое дороже. «Железная дорога решила на нас нажиться?» – задается вопросом читатель. || Фото автора





На фото: У касс на вокзале Шалкара пусто никогда не бывает. Люди выстаивают очереди в надежде купить билет дешевле.

У вокзала Шалкара стоит памятник Мырзагулу Шыманулы. Он приложил много сил для того, чтобы через Шалкар прошла железная дорога. В 1900 году, в самом начале строительства железной дороги Оренбург – Ташкент, Шыманулы собрал совет аксакалов и биев, обсуждал вместе с проектировщиками рельеф местности. Они обсуждали, где будут проходить линии электроснабжения и связи с учетом плотности грунта, запасов подземных вод, и другие вопросы. С биями и аксакалами подписали договор. В планы руководства Российской империи входило экспортирование богатств Казахстана и центральной Азии на Восток. Мырзагул Шыманулы понимал значимость строительства железной дороги для простого народа и собрал из окрестностей Челкара для перевозки шпал, камней, грунта и других материалов 12000 местных казахов и 10000 верблюдов. Прокладка железной дороги стала всенародной стройкой. Российское царское правительство, высоко оценив вклад и труд Шыманулы в строительство северной части Оренбургской железной дороги, наградило его грамотой.

Вот так наши предки в начале ХIХ века в тяжелейших условиях построили для нас железную дорогу. А сегодня на ней наживаются нувориши. Преследуя свои меркантильные интересы, железнодорожники создали такие условия, что выезжающие из Шалкара вынуждены днями и ночами стоять в очередях у касс, чтобы купить билеты на поезд.

По расписанию «Тальго» к нам прибывает по четным дням, в нем 17 плацкартных вагонов, по 2 вагона с купе и СВ. Всего 21 вагон. Поезд прибывает в Актобе в час ночи. По нечетным дням из Шалкара в Актобе ездит поезд №23. Он прибывает в Актобе в 8 утра. Но плацкарта в нем всего 4 вагона и 5 с купе, всего 9 вагонов. Еще есть поезд №33, ежедневный. Но в нем 11 вагонов. То есть ради обогащения железнодорожники сделали так, что поезд 23/24 ходит через день, в поезде 33/34 мало плацкартных вагонов, зато 3 или 4 литерных вагона, в которых места стоят втрое дороже.

Чтобы уехать в Актобе, люди покупали билеты за месяц. Никогда такого не было! Почему все это происходит? Потому что железнодорожникам надо загнать всех в «Тальго», где билеты стоят очень дорого. В плацкарте на «Тальго» место стоит 3 800 тенге, в двух других поездах – 1 600 тенге. Купе – 5 200 и 2 400 соответственно. Если билетов нет, куда деваться? Человек едет в испанском вагоне, где и развернуться-то негде. Казалось бы, почему не добавить 5-10 плацкартных вагонов к поезду? Нельзя. Выручки не будет, да и люди почувствуют себя людьми. И делается это все для оправдания затрат на покупку пролоббированных кем-то испанских вагонов, именуемых «Тальго». Нас загоняют то в радиационные китайские вагоны с узкими тремя полками, то в испанский курятник, где даже прилечь нельзя. Интересно, сами чиновники-железнодорожники пользуются этими вагонами? Если там удобно и вольготно и им нравится, пусть они сами и катались бы в них, а нам вернули наши, привычные.

Это как надо не уважать своих граждан, чтобы создавать им такие невыносимые условия! Конечно, нас можно и не уважать, но себя-то надо. Только не надо говорить, что вагонов не хватает. На те деньги, которые с нас сдирает железная дорога, можно купить не один, а несколько составов пассажирских вагонов.

«Тальго» прибывает в не удобное для пассажиров время в Актобе, да и цены на него выше в 2-3 раза. Самый удобный поезд для шалкарцев – 23/24-й. В удобное время прибывают в Актобе, стоимость билета в 2 раза ниже. Но ходит этот поезд через день, да и вагонов мало. Поезд считается длинносоставным, значит, он должен иметь не больше 20-25 вагонов. Раньше директорам региональных филиалов АО «Пассажирские перевозки» разрешали включать в состав поезда вагоны сверх нормы, но не более установленной длины. Похоже, это разрешение положили под сукно в интересах «Тальго». Кроме того, раньше был отдел контроля пассажирских перевозок на железной дороге. Интересно, сейчас этот отдел существует? Если есть, то куда он смотрит?

Проблему, считаю, можно решить просто. 23 и 24 поезда можно пустить ежедневно, добавить 10 плацкартных вагонов. Но кого интересуют проблемы простого народа?

Классики-экономисты писали: «Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы…». Это из «Капитала» Карла Марк­са. Дорого обходитесь вы народу, дорогие капиталисты. Не испытывайте наше терпение.