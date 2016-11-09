Вопрос – ответ

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Вопрос – ответ

Можно ли в ЕНПФ получить деньги матери?

Могу ли я снять деньги в ЕНПФ вместо матери, достигшей пенсионного возраста, по доверенности от нее? Или деньги она может снимать только лично?

– Наталья

ОТВЕТ: – Для выплаты накоплений из ЕНПФ можно подавать заявление через третье лицо с предоставлением необходимого пакета документов. Но законом и правилами определено, что пенсионные выплаты переводятся ЕНПФ только на банковский счет получателя, реквизиты которого указываются в заявлении о назначении пенсионных выплат, т.е. на счет вашей матери, – разъяснили в Актюбинском филиале ЕНПФ.

В новом микрорайоне не бывает света

Живем в Нур Актобе. У нас часто и подолгу не бывает света. Дозвониться до энергетиков невозможно. 26 октября свет отключили после 16 часов, дали только в 10. Почему это происходит, и когда у нас наладят нормальное энергоснабжение?

– Рая

ОТВЕТ: – Отключения происходят из-за аварий. Микрорайон застраивается, ведутся земляные работы, во время их рвут кабели. Пока микрорайон строится, так и будет, – ответили в «Табыс Актобе»

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