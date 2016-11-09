Дорогие школьные годы

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Дорогие школьные годы

Недавно подруга-дизайнер ввела меня в ступор. Оказывается, среди заказов дизайнерам бывают... стенгазеты для школьников. Мои округлившиеся глаза в свою очередь удивили ее.

– Это очень популярная практика, – объяснила мне девушка. – Родители делают заказ, задают тематику, при этом рисунок должен быть хорошим, но непрофессиональным. Словно рисовал ребенок, но рисовал хорошо. Стоимость назвать затрудняюсь – каждый называет свою цену, сложность бывает разная. В среднем от 5 до 10 тысяч.

Мне тяжело осознать, что кто-то готов платить деньги за рисунок на ватмане в стиле 10-летнего ребенка. Как оказалось, некоторые распечатывают заказ в типографии, берут самоклеящуюся бумагу. О мотивации родителей я могу лишь догадываться. Возможно, ребенка разгружают для более серьезных дел? Или боятся, что он будет осмеян за неумение рисовать? В любом случае, информация оказалась для меня «цепляющей». Когда я поделилась ею с другой подругой, она лишь улыбнулась. Девушка работала несколько лет репетитором и рассказала о своем опыте.

– Часто родители просят репетитора делать за школьника домашнее задание. Не учить его, а просто выполнять заданные уроки за плату. На моей практике самый вопиющий случай, когда за ученика просили писать на занятиях, а то он почерк свой не разбирает… А сколько таких, что за деньги предлагали по телефону диктовать ответы на ЕНТ. Всегда отказывалась. Сейчас многим не важны знания, важны только оценки.

– Родственница хотела выкупить у меня за 3 тысячи тенге сочинения за 8 класс для сына, – продолжила еще одна свидетельница разговора. – Я как-то сказала, что храню школьные тетрадки.

Не хочу подводить мораль или рассуждать о педагогическом аспекте. Все, что я хочу, чтобы такие дети не пошли в медицинский. И не стремились получить водительские права.

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